De actuar en las fiestas de Tenerife a cerrar contratos por todo el mundo: el éxito viral de la orquesta Nueva Línea

Los detalles El grupo canario ha explotado gracias a la viralidad. Con canciones bailables y coreografías sencillas, han pasado en pocas semanas de tocar en pueblos a que la llamen para actuar en Estados Unidos, México o Suecia.

La orquesta canaria Nueva Línea ha logrado un éxito arrollador al optar por la simplicidad en un mundo musical dominado por la inteligencia artificial y coreografías complejas. Con un enfoque casero y pasos predecibles, han conquistado Internet y verbenas globales gracias a canciones pegadizas y bailables que ya acumulan más de 40 millones de reproducciones. Originaria de Tenerife, la orquesta ha captado la atención internacional con llamadas de países como Estados Unidos y México. Renovada hace dos años con jóvenes cantantes, sus bailes se han vuelto virales, y ya tienen programada una actuación en Madrid en 2026.

En un mundo en el que las coreografías parecen auténticos malabarismos y donde la inteligencia artificial ya se ha colado hasta en la música, la orquesta canaria Nueva Línea ha hecho justo lo contrario… y ha arrasado.

Sin grandes artificios, con pasos predecibles, un espectáculo casero y vestidos nada vanguardistas, han conquistado Internet y las verbenas de medio planeta. Y lo han hecho con lo de siempre: buenas canciones, bien cantadas y muy bailables.

Seguro que las ha escuchado estos días. "Una noche de copas, una noche loca… besé otros labios, olvidé tu boca". O esta otra: "Un besito nada más, quiero que me des un beso".

Canciones sencillas, pegadizas y virales que ya suman más de 40 millones de reproducciones y que se tararean en cada rincón.

La consecuencia ha sido inmediata. De tocar en los pueblos de Tenerife, su isla de origen, han pasado a recibir llamadas de todo el mundo. Estados Unidos, México, Suecia o distintos puntos de la Península ya están en su agenda.

"Estamos alucinando con lo que está pasando con la orquesta. Tenemos llamadas de Estados Unidos, de México, de la Península…", explica una de las bailarinas del grupo.

Y eso que la historia de Nueva Línea no empezó ayer. La orquesta tiene 30 años, pero su gran giro llegó hace dos, cuando se renovó con cuatro cantantes jóvenes, ninguna mayor de 24 años. Ellas mismas se maquillan, se preparan las coreografías y levantan el espectáculo sin ayuda externa. No pretenden ser lo que no son. Y eso, ahora, engancha.

Tanto, que sus bailes se han convertido en los más copiados de Internet por influencers de todo tipo, replicados una y otra vez en redes sociales.

El fenómeno ya tiene fechas y escenarios grandes. El próximo 1 de febrero actuarán en la Plaza de Las Ventas, en Madrid, y si alguien quiere que visiten su ciudad en la gira de Nueva Línea de 2026, más vale ir haciendo cola.

Porque lo que está triunfando, al final, es algo muy sencillo: una buena orquesta de pueblo, formada por 11 personas, que triunfa precisamente por ser eso.

