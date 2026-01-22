Ahora

Caso Julio Iglesias

Julio Iglesias expone a sus víctimas en el marco de una defensa que busca restarles credibilidad y con posibles consecuencias legales contra él

¿Por qué es importante? El cantante ha publicado unos mensajes en los que expone la identidad de las denunciantes, un hecho que podría suponer un delito de revelación de secretos.

Julio Iglesias ha optado por defenderse exponiendo a sus víctimas al publicar sus mensajes y, lo que es más grave, su identidad. Unas conversaciones que no demuestran nada que anule las acusaciones de abuso sexual y cuya publicación podría tener repercusiones legales contra él.

En concreto, son unas capturas de mensajes que no prueban nada, no aportan nada y que exponen a las denunciantes sin restarles credibilidad. "Si lo que se revela tiene un carácter íntimo o son datos sensibles, podríamos estar ante un delito de revelación de secretos", explica Vicente Boluda, abogado penalista.

En estas conversaciones de WhatsApp que ha publicado, más allá de lo que se dijo, figura quién lo hizo con nombres, apellidos e incluso la voz de una de las denunciantes.

"Se trata de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución en el artículo 18. Protección al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la imagen", señala Santiago Alenza, abogado experto en derechos fundamentales y sociedad digital de Gabeiras.

Hay quien defiende que, detrás de este feo gesto hay un Julio que, lejos de estar despistado, está muy asesorado y tiene una estrategia legal. "Hay una estrategia que es la de desmontar la versión de las denunciantes. Consigue un golpe de efecto importante", destaca Vicente Boluda.

Por su parte, el abogado penalista Vicente Tovar aclara que esto puede estar haciéndolo para darle "bombo mediático". "Como no le han dejado personarse en las diligencias, prueba como puede que la relación con esas chicas es normal", explica.

Él dice que no tiene acceso a la denuncia y por eso se defiende haciendo que todos tengamos acceso a la identidad de unas víctimas que siempre han querido permanecer en el anonimato.

