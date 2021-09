El cuarteto sueco Abba parecía haber llegado a su fin con su separación en 1982, pero en pleno 2021 han dado la sorpresa: el grupo estrena "Voyage", un nuevo álbum del que ya se pueden escuchar las dos primeras canciones y que contará con una gira musical diferente.

Los títulos son 'Don't shut me down' y 'I still have faith in you'. En el caso de la primera, la banda solo ha estrenado un videoclip en forma lírica, con las letras, mientras que en la segunda no solo se hace un recopilatorio de imágenes míticas del grupo, sino que a través de las nuevas tecnologías, se ha 'rejuvenecido' a los integrantes a través de hologramas para que luzcan como si estuvieran en 1976.

El grupo al completo, formado por Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid, realizó varias sesiones de grabación con trajes llenos de lunares. Mediante ellos, han podido captar los movimientos de los integrantes, que ya sobrepasan los 70 años. Estas mismas imágenes generadas serán utilizadas para los conciertos de su próxima gira. Porque el regreso de ABBA no es solo en forma de álbum, sino que sus 'Abba-tars' virtuales ya están cerca de actuar.

La extravagante torre ArcelorMittal Orbit, en el Parque Olímpico de Londres 2012, al este de la capital británica, se convirtió este jueves en la plataforma de despegue de la nueva era de Abba, pues desde lo alto del edifici presentaron su proyecto. Además, se podía divisar la estructura del nuevo teatro que albergará el espectáculo "Abba Voyage".

Un par de canciones que se convirtieron en album

Los primeros pasos de este "Voyage", el noveno álbum de estudio de ABBA -que contendrá diez canciones y podrá ser escuchado el próximo 5 de noviembre- se fraguaron de una forma inesperada. De hecho, lo que iban a ser un par de canciones acabó convirtiéndose en este nuevo lanzamiento que habla sobre ellos mismos y su historia, pues, según Ulvaeus, el proceso hizo que floreciesen las "memorias" conjuntas, así como su amistad.

Así, los miembros se presentaron frente a 160 cámaras enfundados con un traje y un casco que permitían monitorizar todos sus movimientos, con el objetivo de crear un concierto innovador de 22 "grandes éxitos" y de una hora y media de duración.

Ahora bien, para acudir a uno de estos nuevos conciertos habrá que esperar hasta el 27 de mayo del 2022, cuando den su primera actuación en la capital británica (las entradas salen a la venta el próximo 7 de septiembre).

"Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido a nuestra edad"

Por su parte, desde el grupo, en la presentación de este jueves, se mostraron "orgullosos" por el trabajo realizado tanto musicalmente como líricamente y, haciendo gala de su humor, aseguraron: "Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido a nuestra edad".

En poco más de una década en activo -desde 1971 a 1982-, los suecos compusieron más de 100 canciones que se han convertido en hits atemporales, tales como "Waterloo", con el que se proclamaron vencedores del Festival de Eurovisión de 1974; o "Mamma Mia", que da nombre al musical inspirado en su discografía.

Solo un grupo como Abba podía crear tal expectación cuatro décadas después, pues sus canciones han trascendido varias generaciones sin perder un ápice de frescura. Aunque Anderson confesó que, a día de hoy, todavía no ha entendido el porqué de su éxito, ni sabe si este álbum brillará de la misma forma.