Youtube lanza la tecnología de "inteligencia artificial" para luchar contra el odio y el extremismo

Dan consejos y desnudan sus sentimientos, pero a cambio, además de seguidores reciben todo tipo de comentarios ofensivos, insultos e incluso amenazas de muerte. Es el día a día de las redes sociales, por eso tanto ellos como la plataforma Youtube han dicho basta.

Con una campaña, Youtube pretende concienciar y acabar con los comentarios homófobos, racistas o descalificaciones gratuitas. "He recibido comentarios que me decían que no era española, que me fuera a mi país", explica la youtuber Miss Black Glamour.

"Estamos aplicando aprendizaje automático, que es inteligencia artificial, tecnología de vanguardia para la detección de mensajes de odio y de extremismo", señala Vicky Campetella, portavoz de Youtube.

Hace solo unos días, la bloguera Lovely Pepa denunció el acoso en las redes que llevaba aguantando más de ocho años: "Hasta se me llegó a desear la muerte".

Un vídeo que se ha hecho viral y que ha conseguido que otras muchas blogueras alcen la voz. Precisamente contra esto lleva tiempo luchando a través de sus canciones el rapero Arkano, que también forma parte del movimiento +1.