El director ejecutivo de Moderna Inc., Stéphane Bancel, ha asegurado que la vacuna en la que trabajan no estará lista antes de las elecciones de EEUU, previstas para el 3 de noviembre de 2020.

Así lo ha asegurado en una conferencia organizada por el Financial Times en la que también ha explicado que la farmacéutica no estará lista para solicitar la autorización de emergencia para distribuir la vacuna a trabajadores sanitarios y personas de riesgo hasta el 25 de noviembre "como muy pronto".

Bancel también ha revelado que Moderna no estará lista para solicitar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos para el uso de la vacuna en la población general hasta al menos finales de enero de 2021. Además, ha explicado que si se demuestra que la vacuna es segura y eficaz, es poco probable que se apruebe antes de la primavera de 2021.

Este calendario supone un revés para Moderna, que anunció a principios de este mes que podría buscar la autorización de emergencia para la vacuna a partir del 1 de noviembre. También contradice las afirmaciones de Donald Trump, que en su debate con Joe. Biden el pasado martes, aseguró que la vacuna estaría lista en cuestión de semanas.

Moderna asegura que su vacuna genera anticuerpos en los ancianos

La farmacéutica Moderna aseguró este martes que su vacuna en ciernes para la prevención de la COVID-19 "puede generar anticuerpos neutralizantes en ancianos y adultos mayores a niveles comparables con (el que genera en) jóvenes adultos", según sugieren datos provisionales publicados en la revista 'The New England Journal of Medicine'.

"Estos datos provisionales de la Fase 1 sugieren que la mRNA-1273, nuestra candidata a convertirse en vacuna para la prevención de COVID-19, puede generar anticuerpos neutralizantes en adultos mayores y ancianos a niveles comparables a los de los adultos más jóvenes", dijo Tal Zaks, MD, Ph. D., director médico de Moderna, citado en la nota.

El pasado julio la farmacéutica estadounidense anunció el comienzo de la fase 3 de los ensayos de su vacuna experimental contra la enfermedad de la COVID-19 para la población general y que incluye la participación de 30.000 voluntarios.