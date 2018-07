Twitter estudia aumentar la capacidad de los tuits de 140 a 10.000 caracteres

NO AFECTARÍA A LA VISUALIZACIÓN DEL TIMELINE

La red social twitter podría empezar a introducir cambios revolucionarios en su uso para luchar contra las grandes pérdidas que está sufriendo en los últimos meses. Una de esas medidas es la ampliación de 140 a 10.000 caracteres en la capacidad de los tuits, algo que desde la empresa no descartan, admitiendo que "no serán tímidos a la hora de introducir nuevas medidas". El texto no se veria al completo en el timeline, sino que habría que desplegarlo si se tiene interés en verlo.