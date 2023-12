El diario 'The New York Times' ha demando este miércoles a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor ante el uso no autorizado de trabajos publicados para entrenar tecnologías de Inteligencia Artificial (IA).

La demanda, presentada en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan (Nueva York, Estados Unidos), sostiene que millones de artículos publicados por 'The New York Times' se utilizaron para entrenar 'chatbots' automatizados que ahora compiten con el medio de comunicación como fuente de información.

Aunque la demanda no hace una cuantía de los daños monetarios, precisa que los acusados deberían ser considerados responsables de "miles de millones de dólares en daños legales y reales" relacionados con la "copia y uso ilegal de las obras excepcionalmente valiosas del Times".

También exige a las empresas que destruyan cualquier modelo de 'chatbot' y datos de capacitación que utilicen material protegido por derechos de autor del diario. Según 'The New York Times', Microsoft se ha negado a comentar este caso mientras que OpenAI no ha realizado ningún comentario por el momento.

Los inversores valoran actualmente OpenAI en más de 80.000 millones de dólares (71,9 millones de euros). En el caso de Microsoft, ha comprometido 13.000 millones de dólares (11,6 millones de euros) para OpenAI y ha incorporado la tecnología de la compañía en su motor de búsqueda Bing.

"Los demandados buscan aprovecharse de la enorme inversión del Times en su periodismo", dice la demanda, acusando a OpenAI y Microsoft de "usar el contenido del Times sin pago para crear productos que sustituyen al Times y roban audiencia".

Buscaron una "resolución amistosa" del conflicto

En su denuncia, el diario detalla que el pasado mes de abril contactó con Microsoft y OpenAI para plantear sus preocupaciones sobre el uso de su propiedad intelectual y explorar "una resolución amistosa", pero que las conversaciones no llegaron a ningún acuerdo.

Además de buscar proteger la propiedad intelectual, la demanda presenta a ChatGPT y otros sistemas de inteligencia artificial como "competidores potenciales en el negocio de las noticias" por lo que el periódico expresa su preocupación ante el hecho de que los lectores queden satisfechos con una respuesta de un chatbot y rechacen visitar el sitio web del 'The New York Times', reduciendo así el tráfico web que puede traducirse en publicidad y ingresos por suscripciones.

La denuncia cita varios ejemplos en los que un chatbot proporcionó a los usuarios extractos casi textuales de los artículos del diario que, de otro modo, requerirían una suscripción para poder leerlos. Uno de estos ejemplos procede de Browse With Bing, una función de búsqueda de Microsoft impulsada por ChatGPT, que reproducía casi palabra por palabra los resultados de Wirecutter, el sitio de reseñas de productos del 'The New York Times'.

Sin embargo, los resultados del texto de Bing no vinculaban al artículo de Wirecutter y eliminaron los enlaces de referencia en el texto que Wirecutter utiliza para generar comisiones por ventas según sus recomendaciones, añade la demanda. "La disminución del tráfico a los artículos de Wirecutter y, a su vez, la disminución del tráfico a los enlaces de afiliados conducen posteriormente a una pérdida de ingresos para Wirecutter", detalla la denuncia.

La demanda también destaca "el daño potencial" a la marca 'The New York Times' a través de las llamadas "alucinaciones" de IA, un fenómeno en el que los 'chatbots' insertan información falsa que luego se atribuye erróneamente a una fuente. La denuncia cita varios casos en los que Bing Chat de Microsoft proporcionó información incorrecta que se decía provenía del diario, incluidos resultados de "los 15 alimentos más saludables para el corazón", 12 de los cuales no fueron mencionados en un artículo del periódico.

"Si 'The New York Times' y otras organizaciones de noticias no pueden producir y proteger su periodismo independiente, habrá un vacío que ninguna computadora o inteligencia artificial podrá llenar", prosigue la denuncia, que alerta: "se producirá menos periodismo y el costo para la sociedad será enorme".

El diario ha contratado al bufete de abogados Susman Godfrey como su abogado externo principal para el litigio. Godfrey representó a Dominion Voting Systems en su caso de difamación contra Fox News, que acabó en un acuerdo de 787,5 millones de dólares (cerca de 707 millones de euros) el pasado mes de abril. También presentó una propuesta de demanda colectiva el mes pasado contra Microsoft y OpenAI en nombre de varios autores de no ficción cuyos libros y material protegido por derechos de autor se utilizaron para entrenar los 'chatbots' de las empresas.