Tener tres semanas seguidas de vacaciones alarga la vida

Según un estudio de la Universidad de Helsinki, Finlandia, disfrutar menos de tres semanas de vacaciones hace que aumente la mortalidad, sobre todo en aquellos hombres que sufren estrés o problemas cardiovasculares.

El análisis se centró en la vida que llevan los hombres de negocios. Durante diversos estudios se comprobó que llevar una vida estresante y tener pocos días de vacaciones aumenta la mortalidad en aquellos que sufren problemas de corazón. Por mucho que intentaran cambiar sus hábitos saludables, el tener días libres es lo que más ayuda a favorecer su salud.

"No piensen que tener un estilo de vida saludable compensará trabajar demasiado y no tomarse vacaciones" explicaba uno de los investigadores del estudio en su artículo publicado en la revista 'The Journal Of Nutrition, Helth and Aging', donde explica que las vacaciones ayudan a superar el estrés.

Los estudios comenzaron en 1974, en los que se cogió una muestra de 1.200 hombres con problemas cardiovasculares para averiguar si cambiar su hábitos reducía la enfermedad, ya que la mayoría, de entre 35 y 55 años, fumaba o tenía un nivel alto de colesterol.

Los hombres de la muestra, dejaron de fumar, redujeron el colesterol y empezaron a llevar una dieta sana. Pasado el tiempo, los mismos investigadores descubrieron que a pesar de los cambios, casi un 11% de los participantes habían fallecido.

La Universidad volvió a recoger los datos que habían obtenido anteriormente de los fallecidos y descubrieron que ninguno tuvo más de tres semanas seguidas de vacaciones, lo que supuso que el riesgo de morir era un 37% más alto que el resto de los hombres.