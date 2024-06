Faltaba algún nombre por anunciar, e Ibai Llanos ha querido dar la sorpresa de cara a La Velada del Año 4, el evento de boxeo aficionado más esperado del año, con un invitado especial. No obstante, la reacción de sus seguidores no ha sido ni de lejos uniforme y, desde luego, no del todo positiva.

"¿Lo de que el directo haya bajado de 100.000 (espectadores) a 60.000 nada más anunciarlo no te dice nada, Ibai? Menuda cagada", ha escrito uno de sus seguidores en la cuenta de Instagram de La Velada. No es el único que ha reaccionado de esta manera.

"¿Qué hace este tío en La Velada? Vaya decepción", ha escrito otro en la misma red social. Los comentarios de este tipo se suceden uno tras otro. "Tanto hype para esto"; "No entiendo nada"; "Es meme, ¿no?"; "El artista que faltaba". La percepción del espectador sobre Will Smith cambió radicalmente tras el bofetón que propinó a Chris Rock durante la gala de entrega de los Premios Oscar, una escena que no fue capaz de gestionar la Academia del Cine.

"Lo que vivimos el año pasado fue inaceptable y nuestra respuesta no estuvo a la altura", reconoció, un año después, la presidenta de la Academia del Cine, recordando lo que una situación "inaceptable". "Era el novio de América, una persona que nos caía bien en general, pero de un plumazo se lo cargó todo", explicó en su momento Alberto Rey. Tras el suceso, el propio Will se apartó del ámbito público e ingresó en un psiquiátrico. "La academia le vetó por diez años", indicó Alberto.

"Vendo entradas para La Velada del Año"

"Todo el mundo vendiendo las entradas. Ja, ja, ja, ja". Con este comentario, uno de los seguidores de La Velada en redes sociales ha ironizado con el anuncio del invitado especial y cómo iba a provocar una oleada de venta de entradas. Y, efectivamente, muchos otros han ido añadiendo comentarios anunciando la venta de sus tickets para La Velada del Año de 2024. "Vendo entrada, primer anfiteatro. Básicamente por la mierda que ha traído Ibai", ha escrito otro usuario de las redes enfadado.

No obstante, a otros les ha parecido buena idea la participación de Will Smith en el evento de boxeo. "¡Qué! No entiendo nada. Es broma, ¿no? Ahora sí que tengo que conseguir entradas", escribe otra internauta. Hay de todo en este debate que se ha generado en torno a la presencia del actor en el evento.