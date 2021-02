El ministro de Sanidad de Reino Unido ha señalado que una nueva investigación ha revelado que la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford y AstraZeneca es eficaz para todas las edades. "Tenemos un alto grado de confianza en que esta vacuna funciona para todas las edades", ha apuntado Matt Hancock a la BBC.

Se trata de unos resultados que contradicen lo expuesto por varios países, entre ellos Francia, que aseguran que la vacuna no es eficaz en personas mayores y que no la administrarán en estos grupos de edad.

Además de esto, Hancok ha asegurado que ese informe de la Universidad de Oxford, que todavía no ha sido publicado, también indica que la vacuna no solo protege ante el contagio sino que ralentiza la propagación del virus. "Podéis confiar en que no solo nos mantiene a salvo sino que frena los contagios", ha explicado en un vídeo en Twitter.

El titular de Sanidad británico también asegura que la vacunación en el país ha reducido en dos tercios la transmisión del virus y que no se han producido ingresos hospitalarios entre los vacunados.

Lo explicado por Hancok va en la línea de lo que ha señalado el jefe del ensayo de vacunas de Oxford, Andrew Pollard, que en declaraciones a la BBC ha apuntado que esta inmunización da buena respuesta de protección en personas mayores.

"Tenemos bastante menos datos sobre adultos mayores, por lo que la gente tiene menos certeza sobre el nivel de protección. Pero tenemos buenas respuestas inmunitarias en los adultos mayores muy similares a los adultos más jóvenes, la protección que vemos es inequívocamente en la misma dirección y de una magnitud similar", ha apuntado Pollard.

La polémica que ha envuelto la posible ineficacia en mayores de la vacuna de AstraZeneca ha sido alimentada por líderes como Emmanuel Macron, que aseguró que es "casi ineficaz" en personas mayores de 65 años y ordenó que no se administrara a este grupo de edad en Francia.