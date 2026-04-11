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Sigue el regreso de la misión Artemis II a la Tierra

En el barco que les ha rescatado

La primera imagen de los cuatro astronautas de Artemis II horas después del amerizaje: sonrientes y junto a la nave Orion

Los detalles La NASA ha publicado una foto de los cuatro ya en la cubierta inferior del USS John P. Murtha tras la maniobra de regreso a tierra firme.

La primera imagen de los cuatro astronautas de Artemis II tras un amerizajeLa primera imagen de los cuatro astronautas de Artemis II tras un amerizaje@NASAArtemis
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Artemis II ha concluido con éxito su misión después de recorrer la mayor distancia jamás recorrida por el ser humano y llegar a la cara oculta de la Luna. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, en la nave Orión, han vuelto a casa, a la Tierra, en un amerizaje sin mayor problema que ha culminado esta madrugada.

Y la NASA, con ellos ya en la cubierta inferior del USS John P. Murtha que les ha recogido en las costas de California, ha publicado la primera foto de los cuatro con la nave Orión a sus espaldas.

"Los astronautas de Artemis II posan para una foto grupal después de observar su nave espacial Orion -que ellos nombraron Integrity- en la cubierta inferior del USS John P. Murtha tras su amerizaje", ha publicado la compañía.

Además, el comandante Reid Wiseman también ha publicado una fotografía desde el helicóptero que les ha trasladado desde el barco a tierra firme. "En el helicóptero saliendo del barco en este momento. Este planeta es imposiblemente hermoso desde cada altitud en que lo he visto... desde la superficie hasta 250,000 millas", ha acompañado la imagen.

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