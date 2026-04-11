La primera imagen de los cuatro astronautas de Artemis II horas después del amerizaje: sonrientes y junto a la nave Orion

La primera imagen de los cuatro astronautas de Artemis II tras un amerizaje

Los detalles La NASA ha publicado una foto de los cuatro ya en la cubierta inferior del USS John P. Murtha tras la maniobra de regreso a tierra firme.

En el barco que les ha rescatado

La misión Artemis II ha sido un éxito rotundo, logrando recorrer la mayor distancia alcanzada por el ser humano y explorando la cara oculta de la Luna. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresaron a la Tierra sin contratiempos, amerizando en las costas de California. La NASA compartió una foto de los cuatro junto a la nave Orión, apodada Integrity, en el USS John P. Murtha. Reid Wiseman también publicó una imagen desde el helicóptero que los trasladó a tierra firme, destacando la belleza del planeta desde diferentes altitudes.

Artemis II ha concluido con éxito su misión después de recorrer la mayor distancia jamás recorrida por el ser humano y llegar a la cara oculta de la Luna. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, en la nave Orión, han vuelto a casa, a la Tierra, en un amerizaje sin mayor problema que ha culminado esta madrugada.

Y la NASA, con ellos ya en la cubierta inferior del USS John P. Murtha que les ha recogido en las costas de California, ha publicado la primera foto de los cuatro con la nave Orión a sus espaldas.

"Los astronautas de Artemis II posan para una foto grupal después de observar su nave espacial Orion -que ellos nombraron Integrity- en la cubierta inferior del USS John P. Murtha tras su amerizaje", ha publicado la compañía.

Además, el comandante Reid Wiseman también ha publicado una fotografía desde el helicóptero que les ha trasladado desde el barco a tierra firme. "En el helicóptero saliendo del barco en este momento. Este planeta es imposiblemente hermoso desde cada altitud en que lo he visto... desde la superficie hasta 250,000 millas", ha acompañado la imagen.

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