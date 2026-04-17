El primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales reunirá en Barcelona a referentes globales en privacidad, ética y gobernanza digital

Los detalles Entre los ponentes confirmados se incluyen la exdirectiva de Facebook y asesora de seguridad nacional de Joe Biden, Yael Eisenstat; y el especialista en gobernanza de la IA y ética digital, Carl Óhman.

Barcelona será el escenario del primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, organizado por el Gobierno de España y el Mobile World Capital Barcelona. Se llevará a cabo los días 13 y 14 de mayo en la Llotja de Mar, reuniendo a representantes gubernamentales, instituciones, académicos, empresas y organizaciones civiles. El evento busca abordar los desafíos de la era digital, promoviendo una digitalización centrada en las personas. Entre los ponentes destacan Yael Eisenstat, Carl Óhman y Carissa Véliz. Las discusiones girarán en torno a la protección de menores, libertad de expresión, ciberseguridad, privacidad e inteligencia artificial. El encuentro posiciona a España en el debate global sobre derechos digitales y gobernanza de Internet.

Barcelona acogerá el primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, impulsado por el Gobierno de España y el Mobile World Capital Barcelona (MWC), y que reunirá a diferentes representantes gubernamentales, instituciones, académicos, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

El evento se celebrará entre el 13 y 14 de mayo en la Llotja de Mar, con el objetivo de abordar los principales desafíos de la era digital y promover el conocimiento, la confianza en la innovación y una digitalización que "sitúe a las personas en el centro", informan las entidades convocantes este jueves en un comunicado.

Entre los ponentes confirmados se incluyen la exdirectiva de Facebook y asesora de seguridad nacional de Joe Biden, Yael Eisenstat; el investigador del Oxford Internet Institute y especialista en gobernanza de la IA y ética digital, Carl Óhman, o la filósofa especializada en ética digital y privacidad en la Universidad de Oxford, Carissa Véliz.

Otros nombres destacados son los de Cory Doctorow, activista digital y periodista experto en derechos digitales y privacidad; Daniel Innerarity, director del Instituto Globernance en San Sebastián; y Erika Von Holstein, asesora de IA del Gobierno de España, entre otros.

Según el director general de Red.es, la entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Jesús Herrero, este encuentro "pone en valor la necesidad de visibilizar y divulgar los derechos digitales de forma accesible para toda la ciudadanía".

El consejero delegado del MWC, Francesc Fajula, por su parte, ha valorado que Barcelona se sitúa así en el liderazgo del debate global sobre tecnología, en un contexto en el que los derechos digitales, la protección de datos y la privacidad son un elemento "clave".

Por su parte, la directora general de la Fundación Hermes y portavoz del Observatorio de Derechos Digitales, Luisa Alli, destaca que "en un momento en que la tecnología redefine libertades, oportunidades y riesgos, los derechos digitales deben considerarse como una prioridad democrática y social. Este encuentro nace para impulsar una gobernanza digital más ética, más humana y más garantista, capaz de proteger a la ciudadanía y de fortalecer la confianza en la innovación".

El programa del encuentro se organizará en torno a cinco grandes retos del ecosistema digital, que son la protección de menores, la libertad de expresión y desinformación, la ciberseguridad y soberanía tecnológica, la identidad y privacidad en internet y los impactos éticos y laborales de la inteligencia artificial.

Durante los dos días se celebrarán ponencias y mesas redondas para abordar las cinco temáticas, así como actividades abiertas a la ciudadanía, talleres y paneles.

El evento genera un espacio para el debate entre sociedad civil, empresas y administraciones con el objetivo de impulsar un entorno digital más seguro, inclusivo y centrado en las personas, y sitúa a España en el centro del debate global sobre derechos digitales y gobernanza de Internet.

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