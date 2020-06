Sony saca músculo. Después de meses con poca información, ya conocemos el diseño de PlayStation 5 y una enorme cantidad de los juegos que la acompañarán en su salida al mercado.

Lo más destacado ha llegado en forma de secuelas y nuevas entregas de títulos ya consagrados en la marca. Horizon: Zero Dawn ha confirmado su segunda entrega: Forbidden West. Ha sido el último de los muchos anuncios de Sony, sin duda uno de los más espectaculares, en el que nos volveremos a poner en la piel de Aloy en su aventura por diversos parajes.

También sorpresa con la nueva entrega del Marvel's Spider-Man. Esta vez no nos pondremos en la piel de Peter Parker, sino en la de Miles Morales, protagonista en la película Spider-Man: Un nuevo universo, que también tendrá una secuela en 2022. Sony ha fechado este juego para el lanzamiento de la consola, en ese famoso 'Holiday 2020'.

El salto gráfico es bastante notable y hay uno de los juegos que le ha sacado especial partido a las características de la nueva consola de Sony. "Gran Turismo ha vuelto", comenzaba el tráiler de la nueva entrega de la mítica saga. Gran Turismo 7 promete emociones fuertes al volante, aunque de momento no cuenta con fecha de lanzamiento, al igual que el Horizon.

Pero Sony no se ha quedado ahí. Esos han sido los tres grandes nombres de la conferencia, pero también hemos tenido el anuncio de un nuevo Ratchet and Clank que vuelve a llevarnos a ese mundo futurista y lleno de armas que harán las delicias de los jugadores.

Por no hablar de la consola. Sí, hemos visto la consola. Y no, no tiene la forma de 'V' que anticipaban los numerosos rumores. Sí que hay una ligera ondulación en un diseño muy elegante y en el que predomina el blanco, al igual que el mando.

PlayStation 5 | Sony

Lo más reseñable ha sido ese doble modelo de salida de la consola. Habrá el típico modelo con una ranura para insertar el disco, pero también habrá una edición digital, presumiblemente más barata, en la que únicamente se podrá jugar a los juegos que el usuario adquiera de manera digital.

El resto de títulos: Resident Evil 8 Village, Project Athia, Stray, Returnal...

PlayStation también contará con otros títulos que se han dejado ver con 'gameplay' capturado directamente desde la PS5. Esos juegos son Project Athia, un juego de fantasía, saltos vertiginosos y magia que realiza Square Enix y que será exclusivo para PlayStation 5; Stray, juego con muchos robots y un gato; Returnal, también exclusivo de PS5 en el que la protagonista viaja entre dos mundos y que cuenta con estética Alien; Sackboy: A Big Adventure, la vuelta al mundo Litte Big Planet con un plataformas de hasta cuatro jugadores en modo cooperativo...

A esta lista hay que sumar Demon' Souls, Kena: Bidge of Spirits (una película de animación hecha videojuego), Oddworld Soulstorm (nueva entrega de uno de los clásicos de PS1), Ghostwide Tokio, Little Devil Inside, NBA 2K21, Destruction AllStars, Jett The Far Show, Hitman III, Goodbye Volcano High, Solar Ash, Astro's Playroom, Pragmata... y Resident Evil 8: Village.

Es la nueva entrega de la mítica saga de juegos de terror que cerrará la trama del 7, aclamado por la crítica y marcado como el juego que hizo resurgir a la franquicia.

Son los grandes títulos de una presentación que ha seguro que ha dejado grandes impresiones entre los jugadores. Ya sólo queda por saber la fecha en la que saldrá la consola y el precio de la misma.