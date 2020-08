2020 ha sido, pese a todo, un gran año para los fanáticos de las estrellas. Los humanos hemos mandado tres nuevos cohetes a Marte —y en misiones distintas—, hemos visto la llegada de un cometa, el C/2020 F3 NEOWISE, que no volverá a pasar hasta dentro de unos 6.000 años y, ahora, todavía falta el mejor espectáculo astronómico del verano: las perseidas.

Las lluvias de meteoros se producen a lo largo de todo el año. Algunas de ellas, como las Leónidas o la Delta acuáridas, son tremendamente populares. No obstante, ninguna le puede discutir el primer puesto a las perseidas (también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo). Este año se prevé que durante la noche del 12 al 13 de agosto se vean hasta 100 meteoritos por hora. Además, el cielo será mucho más oscuro que otros años, debido a que la Luna estará en su fase menguante. De este modo, prometen ser más alucinantes que nunca.

Cómo ver las perseidas

A diferencia de otros fenómenos astronómicos, como la apreciación de cometas, ver las lluvias de estrellas es relativamente sencillo. No se precisa de ningún artilugio como el telescopio o los prismáticos, pero hay que saber elegir dónde, cuándo y cómo.

Empecemos por el dónde. Es fundamental ir a un lugar que esté alejado, en la medida que se pueda, de las grandes ciudades. También es muy importante estar ante un horizonte despejado, básicamente, por una razón: contaminación lumínica. Los entornos urbanos desprenden tanta luz que pueden fastidiar cualquier atisbo de la magia que se presencia en los cielos. También puede jugarte una mala pasada la luna, puesto que su reflejo y luminosidad son archiconocidos entre los astroturistas por la cantidad de fiestas aguadas. Sin ir más lejos, aquellos que intentaron ver las acuáridas el pasado mes de julio se toparon con nuestro satélite en su versión más plena. Algo que, por suerte, no ocurrirá con las perseidas.

Hablemos del cuándo. Tu momento para intentar presenciar la lluvia de estrellas es justo cuando el Sol se haya ido. Es el instante en el que la noche alcanza uno de sus puntos más oscuros, debido a que la Luna todavía no se ha puesto. Ahora bien, es posible ver las perseidas a lo largo de toda la noche, la clave está en buscar zonas oscuras en el cielo. Junto con eso, recuerda la fecha clave: la noche del 12 al 13 de agosto. Será cuando estos meteoros alcancen su máximo exponente.

Aquí es donde hay que saber el cómo. La normal número uno para no perderse los fenómenos astronómicos es tirar el móvil tan lejos como se pueda. Su luz hace que el ojo se acostumbre a una gran cantidad de brillo que, en detrimento de la lluvia de estrellas, hace que apenas puedas ver nada. También hay que saber dónde mirar: la radiante o punto de origen de las perseidas muestra que nacen en la constelación de Perseo. Ante esto, hay que saber orientarse lo suficiente como para dar con esta agrupación de estrellas. No obstante, si no sabes cómo, existen soluciones muy sencillas, gracias especialmente a ese mismo teléfono que no debes mirar el 12 de agosto.

Las mejores APPs para rastrear las perseidas

Existen multitud de aplicaciones móviles que te ayudan a observar todo tipo de fenómenos astronómicos. Una de ellas es Sky Safari, una APP que está disponible tanto en Google Play como en Apple Store. Además, tiene apartados específicos para ver las lluvias de meteoros.

Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación en el móvil (para hacerlo, basta con que pongas Sky Safari en el buscador de Google Play o Apple Store) y pulsar sobre el icono de la lupa, situado en la parte inferior izquierda. Verás que se te ha desplegado un menú con múltiples opciones, desde "lo mejor de esta noche" hasta las lluvias de meteoritos. Este último apartado es el que vas a tener que clicar.

Ahí, una vez hayas pulsado la opción de las lluvias de meteoritos, se te desplegará otro menú con diferentes fenómenos. Si te interesan las Lágrimas de San Lorenzo, pulsa donde pone Perseids.

En este apartado verás una breve explicación de qué son las perseidas. Ahora solo tendrás que pulsar donde pone "centrar". En ese momento verás una galaxia ficticia en la que las perseidas estarán iluminadas. Para estar correctamente ubicado, pulsa la brújula (en la parte derecha) y gira sobre ti. Llegará un momento en el que estés frente al horizonte y, con él, verás esta lluvia de meteoros.

Otra buena opción para dar con las perseidas es la aplicación Sky Walk 2. Está disponible tanto para iPhone como para Android, aunque en el primer caso los usuarios tienen más ventajas, como la posibilidad de ver gratuitamente los mejores fenómenos astronómicos de ese día. Sin embargo, si lo que se desea es encontrar las perseidas, el mecanismo también es simple. Basta con acceder al menú principal de la APP y darle al símbolo de la brújula que aparece en la parte inferior izquierda.

Una vez realizada esta acción, hay que buscar la palabra "Perseo". No obstante, aunque sea la forma más rápida de ver la lluvia de estrellas, no es la más eficaz. Verás que te muestra cómo es esta constelación en la que se dan; pero a no ser que se utilice la opción de pago, no se podrán encontrar concretamente las perseidas. Por el contrario, si eres usuario de iPhone, puedes darle al menú desplegable de la derecha, pulsar en "Lo nuevo" y te saldrán multitud de opciones visibles para esa noche. Entre ellas, estará el apartado de las lluvias de meteoros.

Los mejores lugares para ver las perseidas

Hay diferentes formas de saber dónde ver las perseidas. Una de las más eficientes es mediante la Fundación Starlight. Esta organización creada por la UNESCO tiene publicada una lista de los mejores lugares para ver este tipo de eventos. A través de su calificación de 'Parques Starlight' y 'Reservas Starlight', cita múltiples observatorios en los que se puede llevar a cabo esta actividad en las mejores condiciones.

Entre los lugares que señala Starlight, los mejores son el Centro de Interpretación del Cielo en Gorafe (Granada), el Cabezo de la Jara (Murcia), el Centro Astronómico de Tiedra (Valladolid) o la Reserva Natural del Cielo y la Tierra en Güímar (Tenerife).

Asimismo, otra estrategia es consultar la página EarthSky. En ella, los usuarios recomiendan diferentes zonas de España en las que disfrutar de las perseidas, como La Hija de Dios (Ávila) , el Castillo de Gálvez (Toledo), Sardón de los Frailes (Salamanca) o Las Villuercas (Badajoz).