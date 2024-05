ChaGPT ha llegado a nuestras vidas para quedarse. El auge de la inteligencia artificial durante los últimos años ha provocado un nuevo paradigma que para los más mayores genera un sinfín de quebraderos de cabeza y sigue siendo la asignatura pendiente de miles y miles de personas. Sin embargo, los desarrollados de OpenAI han mejorado su herramienta estrella para hacerla más accesible y con una nueva base de datos que hará a la IA más humana.

Según lo que se indica desde la empresa líder de mercado, la nueva actualización de ChatGPT permitirá utilizar la herramienta como si fuera un profesor de matemáticas. Así lo han dejado entrever a través de un vídeo en el que se muestra la interacción entre dos personas y la tecnología: "Mirando el triángulo, ¿qué lado crees que es la hipotenusa? Creo que la hipotenusa es este lado tan largo de A a B, ¿es correcto? "¡Exacto! Bien hecho".

Una versión mejorada que incluso permite traducciones simultáneas en más de 50 idiomas. Un revolucionario lanzamiento que ha provocado, no solo las nuevas apps que tendrán disponible en la página web de ChatGPT, sino que ha desembocado en el desplome en bolsa de Duolingo. No solo es capaz de traducir bien, a través de la voz, la versión four ou, interpreta e incluso ve las imágenes, llegando a traducir en menos de unos segundos las fotografías que les enseñemos.

Aunque no solo tiene aplicaciones lúdicas o académicas, sino que las nuevas actualizaciones abre un abanico inmenso de posibilidades. Una herramienta de inteligencia artificial que bien utilizada puede ser un gran avance para las personas invidentes, pero que a su vez entraña riesgos porque el nuevo modelo de OpenAI tiene capacidad para memorizar e interactúa en tiempo real a un nivel humano, que asusta.

Es tal el avance de ChatGPT que la inteligencia artificial consigue expresar todo tipo de sentimientos y emociones, como una persona. En plena competencia de la IA, este nuevo modelo se ha presentado un día antes de la IA de Google dejando el listón bien alto y la pelota en el tejado del gigante tecnológico.