La NASA suspende la prueba decisiva de su cohete lunar por una fuga de combustible

Los detalles La agencia espacial ha informado a través de sus canales oficiales del aplazamiento de la misión y apunta ahora a marzo "como primera oportunidad de lanzamiento posible para la misión Artemis II".

La misión Artemis II de la NASA, inicialmente prevista para lanzarse el próximo fin de semana, se ha pospuesto hasta al menos marzo debido a una fuga de combustible detectada durante las pruebas. La NASA ha comunicado que marzo es la primera oportunidad de lanzamiento posible para esta misión, en la que cuatro astronautas orbitarán la Luna antes de regresar a la Tierra. Este aplazamiento significa que los astronautas saldrán de la cuarentena iniciada el 21 de enero, retomándola dos semanas antes del nuevo lanzamiento. Artemis II es parte de un programa espacial estadounidense que busca establecer presencia en la Luna y, eventualmente, viajar a Marte, en un contexto de competencia con China. Jared Isaacman, administrador de la NASA, ha destacado que este plan sigue adelante por el deseo expreso de Donald Trump.

La misión tripulada de la Nasa Artemis II, que tenía previsto su lanzamiento el próximo fin de semana para hacer un viaje alrededor de la Luna, se ha pospuesto al menos hasta marzo, tras detectarse hoy durante las pruebas de ensayo una fuga de combustible.

La Nasa ha informado a través de sus canales oficiales del aplazamiento de la misión, y apunta ahora a marzo "como primera oportunidad de lanzamiento posible para la misión Artemis II", en la que viajarán cuatro astronautas en un viaje durante el que orbitarán el satélite natural de la Luna antes de regresar a la Tierra.

El aplazamiento hasta al menos el mes de marzo de la misión supone también que los cuatro astronautas que tienen previsto volar en la nave saldrán de la 'cuarentena' que habían iniciado el pasado 21 de enero para asegurar las mejores condiciones de salud, y no volverán a esa cuarentena hasta dos semanas antes de que se fije una nueva fecha para el lanzamiento.

La NASA, el nuevo juguete de Trump

La Artemis II es el primer ensayo con astronautas dentro de un programa espacial con el que Estados Unidos busca posar humanos en la Luna, donde establecería la misión Artemis III, y construir allí una estación espacial desde la que buscaría en un futuro viajar a Marte, en las que serían las misiones Artemis IV y V. Una tarea en la que se está produciendo una segunda carrera armamentística, pues el principal objetivo de EEUU es llevar a cabo este plan antes de que lo haga China.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha explicado a través de la red social 'X' que este plan espacial continuará por el expreso deseo de Donald Trump. "Artemis evolucionará para respaldar misiones repetidas y asequibles a la Luna, en línea con la política espacial nacional del presidente Trump. Hacer bien esta misión significa regresar a la Luna para quedarnos y avanzar hacia un futuro de Artemis 100 y más allá", ha afirmado Isaacman.

