La Agencia de Protección de Datos investiga si Facebook y Whatsapp cumplen la legalidad

Después de que Facebook comprara Whatsapp era de esperar que todos nuestros datos fueran compartidos al gigante de Mark Zackerberg. Lo advirtieron en su última actualización, si no desactivábamos la casilla que ya venía marcada por defecto, toda nuestra información sería compartida. Un cambio en la política de privacidad que sólo se pudo cambiar en los primeros 30 días.

Por ello, la Agencia de Protección de Datos en España está investigando para analizar si se vulnera la ley. "Es ilegal que Facebook y Whatsapp compartan y publiquen datos a la ligera, vulnera la Ley de Protección de Datos y el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar", explica Francisco Canals, periodista experto en ciberdelitos.

Facebook asegura en su último comunicado que están dispuestos a resolver todas las dudas y que, por supuesto, cumplen con la legalidad. Algo que las asociaciones de consumidores no ven muy claro y más cuando ya no se puede renunciar a esa cesión de datos. "No estamos discutiendo si es lícito que el usuario admita la cesión de datos, sino que se le imponga al cliente como una obligación", asegura el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

La información que podrá tener Facebook a través de Whatsapp será nuestro número de teléfono, cuándo y a quién escribimos, desde dónde y nuestros contactos. Un rastreo de datos con fines publicitarios y estratégicos.

Esta investigación ya se ha realizado en Reino Unido y Alemania, donde han prohibido que la aplicación de mensajería comparta los datos con la red social.