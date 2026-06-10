España lidera Arrakihs, la misión científica de la Agencia Espacial Europea que busca un lanzamiento para 2030

¿Qué ha dicho? Arrakihs se convierte desde este miércoles en la misión F2 del Programa Científico de la Agencia Espacial Europea. "Con Arrakihs, situamos a España en la primera línea de la exploración espacial europea", ha remarcado la ministra Diana Morant.

Por primera vez, España liderará una misión científica de la Agencia Espacial Europea (ESA), denominada Arrakihs, con el objetivo de lograr un lanzamiento en 2030. La decisión fue aprobada por el Comité del Programa Científico, reunido en Tenerife bajo la presidencia de Cecilia Hernández, directora de Programas e Industria de la Agencia Espacial Española. Arrakihs, designada como misión F2 del Programa Científico de la ESA, busca responder a cómo se forman y evolucionan las galaxias dentro de los halos de materia oscura. La ministra Diana Morant destacó que esta misión posiciona a España en la vanguardia de la exploración espacial europea.

Por primera vez en la historia, España ha sido la elegida para liderar una misión científica de la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés). Nuestro país estará a la cabeza de la misión Arrakihs. Este miércoles ha arrancado y ya tienen un objetivo claro: conseguir un lanzamiento para el año 2030.

La decisión ha sido aprobada por los Estados miembros reunidos en el Comité del Programa Científico (SPC) que se celebra este miércoles y jueves en Tenerife, bajo la presidencia de Cecilia Hernández, directora de Programas e Industria de la Agencia Espacial Española (AEE).

Arrakihs se convierte así y oficialmente en la misión F2 del Programa Científico de la Agencia Espacial Europea, culminando un proceso iniciado con su selección en 2022, según ha destacado en un comunicado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Esta designación supone "un nuevo hito para la primera misión científica de la ESA liderada desde España y refuerza la posición de nuestro país en la vanguardia de la exploración espacial europea", recalca el ministerio.

"Con Arrakihs, situamos a España en la primera línea de la exploración espacial europea", ha remarcado Diana Morant. La ministra ha abundado en que es una misión que "genera conocimiento, fortalece nuestro tejido empresarial, atrae talento y proyecta internacionalmente las capacidades de nuestro país".

Arrakihs fue seleccionada por la ESA en 2022 como candidata para convertirse en la segunda de clase F de su Programa Científico. Desde entonces, ha completado con éxito todas las etapas de definición y diseño preliminar exigidas por la agencia, demostrando su viabilidad científica, técnica y programática.

La misión fue concebida para responder a una de las grandes preguntas abiertas de la astrofísica moderna: cómo se forman y evolucionan las galaxias dentro de los halos de materia oscura. Para ello, observará con una sensibilidad sin precedentes los halos estelares difusos de bajo brillo superficial que rodean galaxias como la Vía Láctea.

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