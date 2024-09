La compañía telefónica Digi Móvil está protagonizando una avería desde las 10:12 horas de la mañana de este lunes, según recoge el portal Down Detector. Según esta web, la mayoría de notificaciones se quejan de problemas con el teléfono móvil (91%).

Se están registrando estos fallos en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y Granada. Hay más de 1.000 informes de usuarios registrados, pero el número ha ido cayendo en la última hora.

Usuarios de la red social X confirman que han llamado a la compañía para advertir de las incidencias. "Hola, llama al 1200 Atención cliente Digi, yo llamé está mañana, y dicen que hay avería, que espere", señala un cliente.

En el perfil de la cuenta se puede ver que un usuario de Sevilla se quejó de estos mismos fallos este domingo: "Llevo todo el día sin poder hacer/recibir llamadas en dos dispositivos. He hablado varias veces con el chat (porque no puedo llamar) pero no me dan solución y cierran la conversación. Se arregló un rato y ahora volvió. Haced algo!".