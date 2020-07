Sony ha anunciado los títulos que ofrecerá gratuitamente durante el mes de agosto en su plataforma digital PS Plus. En esta ocasión, los juegos elegidos han sido 'Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered', la revisión del veterano shooter desarrollado por Infinity Ward, y 'Fall Guys: Ultimates Knockout', el nuevo party de Devolver Digital.

También continúa para descarga gratuita el juego español 'Nubla 2', un título de puzzles didáctico que homenajea el mundo del arte mostrando obras expuestas en el Museo Thyssen-Bornemisza.

Te contamos todo lo que necesitas saber sobre los juegos a los que podrás tener acceso en tu Playstation 4 este mes de agosto sin gastar un solo euro.

La "llamada del deber", remasterizada y gratuita

'Call of Duty: Modern Warfare 2' fue uno de los juegos más aclamados de 2009. Lanzado en diciembre de 2008 para PS3, Xbox 360 y PC, consiguió obtener altas puntuaciones en medios especializados como Metacritic, Famitsu o GameSpy. El juego de acción también se hizo con distinciones como el Editor's Choice de IGN y GamePro e incluso un BAFTA al 'Mejor Juego del Año'.

La versión remasterizada llevada a cabo por Beenox y lanzada en marzo por Activision Blizzard solo incluye la campaña para un jugador, quedando fuera de esta versión los modos cooperativo y multijugador. Sin embargo, la descarga incluye el lote cosmético 'Equipo de demoliciones subacuático de Ghost' para usar en los títulos 'COD: Modern Warfare' y 'COD: Warzone'. El juego ya se puede descargar desde el martes 28 de julio.

Un party para enfrentar hasta a 100 jugadores

El otro título elegido para el mes de agosto es 'Fall Guys: Ultimates Knockout', un juego estilo party de plataformas que permite la competición entre un máximo de 100 jugadores, en pruebas alternativamente competitivas y cooperativas.

El título se lanza el 4 de agosto, y Sony ha apostado por hacerlo de manera gratuita para los clientes de PS Plus. La empresa desarrolladora, Devolver Digital, es conocida por 'Broforce', 'Enter the Gungeon' y 'My friend Pedro', títulos que destacan por su humor absurdo y sus altas dosis de acción.

'Nubla 2': un paseo por las obras del Museo Thyssen

Continuando con la colaboración de la plataforma Playstation Talents, el juego 'Nubla 2', desarrollado con el apoyo de Educathyssen, el Área de Educación del centro artístico, seguirá apareciendo como opción descargable sin pago en la plataforma PS Plus para los usuarios de España.

El juego de puzzles, desarrollado por Gammera Nest, permite visitar de manera lúdica diferentes obras expuestas en el museo madrileño, y continúa la historia del Mundo de Nubla justo donde acabó el primer título.