Un equipo internacional de astrónomos ha confirmado que Farfarout, descubierto en 2018, es el objeto conocido más distante del Sistema Solar y ha sido reconocido y designado por la Unión Astronómica Internacional, informa hoy el NOIRLab de NSF (Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica-Infrarroja de NSF).

Farfarout fue descubierto con el Telescopio Subaru de Maunakea en Hawaii y, aunque sus descubridores sabían que estaba realmente muy lejos, no estaban seguros de la distancia exacta. "En ese momento no sabíamos la órbita del objeto, ya que sólo teníamos las observaciones del descubrimiento de Subaru durante 24 horas, pero se necesitan años de observaciones para derivar la órbita de un objeto alrededor del Sol", detalla el codescubridor Scott Sheppard, de la Carnegie Institution for Science.

"Todo lo que sabíamos era que el objeto parecía estar muy distante en el momento del descubrimiento", explica. Para determinar su órbita, Sheppard y sus colegas, David Tholen de la Hawaii University y Chad Trujillo de la Northern Arizona University, pasaron los siguientes dos años observando el objeto con el telescopio Gemini Norte (también en Maunakea en Hawaii) y con los Telescopios de Magallanes en Chile, de la Carnegie Institution for Science.

Según estas observaciones, Farfarout está a 132 unidades astronómicas (au) del Sol, lo que equivale a 132 veces la distancia del Sol a la Tierra (Plutón está a 39 au del Sol). Farfarout es incluso más remoto que su predecesor en el récord de distancia del Sistema Solar, que fue descubierto por el mismo equipo y apodado "Farout", que está a 124 au del Sol.

La órbita de Farfarout es alargada, lo que le lleva a 175 au del Sol en su punto más lejano y a cerca de 27 au en el más cercano, donde se cruza la órbita de Neptuno, motivo por el que los astrónomos creen que Farfarout podría proporcionar información sobre la historia del Sistema Solar exterior. Farfarout es muy débil y, por su brillo y distancia con el Sol, los científicos creen que tiene unos 400 kilómetros de ancho, lo que lo sitúa en el extremo inferior de ser considerado planeta enano por la Unión Astronómica Internacional (AUI).

Por ahora, Farfarout ha sido designado por el Centro de Planetas Menores de AUI en Massachusetts como 2018 AG37. Este objeto recibirá un nombre oficial cuando se recopilen más observaciones y su órbita se vuelva aún más refinada en los próximos años. Los descubridores de Farfarout creen que aún quedan objetos más distantes por descubrir en las afueras del Sistema Solar, y que su registro de distancia podría no durar mucho.