Los fans del pop de todo el mundo tienen una cita con Amazon Prime la madrugada del 10 al 11 de julio, a las 03:00 de la madrugada, hora española. La compañía de comercio electrónico, de la mano de su filial Amazon Music, organiza un concierto con algunas de las mayores estrellas internacionales del panorama musical. Lo hace en el contexto del Amazon Prime Day, una de las mayores jornadas de descuentos online destinada a los clientes suscritos a la plataforma. El evento será retransmitido desde Nueva York a través de Amazon y podrán verlo en en directo en 'streaming' sus clientes Prime. Estará presentado por la actriz Jane Lynch, conocida por su papel en la serie 'Glee', y contará con las actuaciones de Taylor Swift, Dua Lipa, SZA y Becky G.

La compañía estadounidense hace una fuerte apuesta por este nuevo contenido, con el que esperan atraer a millones de usuarios. Podrán acceder a él los usuarios de Amazon Prime, así como quienes se suscriban a este servicio para el periodo de prueba de 30 días. Además, la plataforma permitirá ver el concierto bajo demanda, ya que estará disponible durante un tiempo limitado.

El cartel está encabezado por una de las cantantes más relevantes de la escena pop actual: Taylor Swift. La artista de Pensilvania se encuentra en un gran momento de su carrera, a punto de estrenar su nuevo álbum 'Lover' y con dos sencillos del mismo ya estrenados. Su canción 'Me!' se situó segunda en la prestigiosa lista Billboard Top 100 en menos de una semana y 'You Need To Calm Down', un tema con el que reivindicaba los derechos LGTBI y en el que aparecían múltiples caras reconocidas de la comunidad, revolucionó Internet, alcanzando más de 30 millones de reproducciones en menos de 48 horas.

También actuarán la cantante Dua Lipa, que se convirtió en una de las artistas más populares gracias a temas como 'New Rules' y que planea estrenar álbum pronto; SZA, que pondrá el mejor ritmo R&B al evento; y Becky G, que no solo es uno de los referentes de la música latina actual sino que también estrena este mismo día su nuevo sencillo 'Dollar', junto al cantante Myke Towers. El concierto estará presentado por la conocida actriz Jane Lynch, a la que la audiencia más joven conoce por su papel en la serie de televisión 'Glee' y que ha participado en la galardonada producción 'The Marvelous Mrs. Maisel'.

Además, toda la plataforma se ha volcado con este evento, que recuerda al Apple Music Festival, o ITunes Festival, celebrado anualmente entre 2007 y 2016. De hecho, Amazon ha creado una lista de canciones para prepararse para el concierto que los usuarios pueden pedir al robot Alexa, a quien también pueden solicitar que les muestre el Amazon Prime Day Concert en sus dispositivos.

Taburete y Estopa, cabezas de cartel en España

Los conciertos específicos del Prime Day del 11 de julio tendrán a Estopa y Taburete como cabezas de cartel en España. Amazon dará la posibilidad de seguir en directo el Prime Day Concert a través de su 'streaming' pero organizará también un show especial en Barcelona con el dúo catalán y el grupo madrileño como artistas más destacados del evento.

A diferencia del Prime Day Concert global, al concierto de Barcelona sí se podrá asistir de manera presencial y con entrada gratuita. La fecha será la misma: jueves 11 de julio a las 21:30 horas en la FIRA de la Ciudad Condal.

La condición indispensable para acudir al concierto es sencilla: ser cliente de Amazon Prime, que ya ha puesto a disposición de sus clientes varias ofertas anticipadas al Prime Day. Si eres cliente, puedes ser uno de los agraciados con las entradas que empiezan a asignarse en la medianoche entre el sábado 6 y el domingo 7 de julio. Si eres uno de los elegidos, podrás acceder al recinto de la FIRA a partir de las 20:00 horas del 11 de julio.