El Amazon Prime Day 2019 es una de las jornadas de descuentos más importante de la plataforma de comercio online. Y la fecha se aproxima: será los días 15 y 16 de julio. Las ofertas estarán disponibles para los clientes suscritos a Amazon Prime durante 48 horas y podrán seguirse a través de la web y la aplicación móvil.

Estos grandes descuentos llegan en una época en la que muchos se encuentran disfrutando de las vacaciones, por lo que puede surgir la duda: ¿y si pido algo, me llega a casa y no estoy? Para dar solución a este problema, Amazon ha lanzado dos iniciativas.

La primera es una 'vieja conocida' de los amantes de la compra online: los puntos de recogida. Los clientes pueden ir a recoger sus compras a algunos comercios y oficinas de Correos y Seur. El envío a estos puntos suele ser más barato que a domicilio y resulta más práctico por una cuestión de horarios.

Por otro lado, la plataforma ha lanzado las Amazon Locker. Se trata de un servicio de taquillas de autoservicio inteligentes ubicadas en diferentes zonas, como gasolineras, supermercados, centros comerciales o empresas, y donde puedes acudir a recoger tu pedido en cualquier momento del día.

Este sistema se selecciona durante la tramitación del pedido, eligiendo la opción Amazon Locker como punto de recogida. Al igual que que con otro tipo de entregas, en este caso también puedes elegir entre "Envío en un día" y "Envío estándar", opciones que son gratuitas para los miembros Prime.

Las Amazon Locker estarán disponibles las 24 horas del día durante el periodo del Amazon Prime Day, y los usuario tendrán tres días naturales para recoger sus paquetes. De no recogerse a tiempo, el pedido se devolverá y la empresa procederá al reembolso del importe. Hay que recordar que estas taquillas admiten paquetes de hasta 42x35x32 centímetros, con un peso máximo de 4,5 kilos.

Si en la tramitación del pedido no está la opción Amazon Locker, es porque, o bien este excede las medidas permitidas y no puede ser entregado de esta manera, o bien el producto no se envía a través de Amazon sino de forma particular. En el caso de que el paquete no llegue, la empresa se hará responsable del envío.