Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid y colaborador habitual de laSexta Noche, donde ha difundido información referente al COVID-19, ha informado de que, pese a haber recibido las dos vacunas, ha dado positivo en coronavirus, al tiempo que ha recordado que la pandemia no ha terminado y ha advertido de que la "están ingresando en el hospital personas inoculadas".

"Si alguien no tenía claro que esto no ha terminado, ahora vengo a decírselo: esto no se ha terminado y tenemos mucho por delante. La incidencia se está disparando y yo en este momento estoy haciendo cuarentena por COVID-19. He dado positivo, he tenido síntomas ligeros y tengo que hacer cuarentena", ha contado el reconocido virólogo en su perfil de Instagram, donde ha señalado que se ha contagiado pese a haber cumplido "escrupulosamente las medidas de seguridad".

En este sentido, Corell ha afirmado que "el contagio se ha producido muy probablemente en una comida al aire libre, lo que quiere decir que esta variante que está entrando es muchísimo más contagiosa".

Sin embargo, el inmunólogo ha querido destacar una "buena noticia": "Como estaba vacunado, con la doble vacuna, tengo los síntomas poco más que de un catarro, lo que significa quelas vacunas funcionan y nos protegen de infecciones graves". Pese a ello, Corell ha recordado que "no son infalibles", tras lo que ha advertido: "Hay tantísima transmisión en este momento que vamos a ver y estamos viendo a personas vacunadas ingresar en el hospital, ya que las vacunas no protegen al 100%".

Además, el experto ha expresado que "es paradójico" que hace solo unos pocos días en laSexta Noche estuviera contando cómo se podían infectar los vacunados y ahora haya dado positivo en COVID-19. "Aparentemente, no he contagiado a nadie, pero tampoco se ha hecho el rastreo adecuadamente, porque con este nivel de incidencia el rastreo necesitaría una cantidad de personas que no tenemos en el sistema de salud", ha manifestado.

Para el inmunólogo, "la única forma de parar esto es minimizando los contagios y esto solo se puede hacer restringiendo movilidad, encuentros, o poniendo de nuestra parte todo lo posible para tener menos contagios".

Junto al vídeo en el que el inmunólogo ha informado de que ha dado positivo en coronavirus, Corell ha publicado: "Aunque todo parecía superado, y nos volvió locos el fin del estado de alarma, y el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, no ha terminado todo; tenemos que seguir vacunando hasta tener al 90% de la población vacunada o inmunizada, y tenemos que controlar los contactos sociales entre los no vacunados o no inmunizados".

