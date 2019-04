Seis vídeos y noticias de última hora para estar al día este sábado 9 de marzo

Movilización histórica para el feminismo en un 8M marcado por la reivindicación de la igualdad de la mujer

Día después de una jornada histórica en en España. Cientos de miles de personas salieron a la calle para revindicar igualdad para las mujeres.

Las marchas feministas de este 8M dejaron imágenes con calles repletas de gente, como en Madrid, donde más de 350.000 personas inundaron el centro de la capital. Movilizaciones multitudinarias también en Barcelona y Valencia, con más de 200.000 participantes en ambas ciudades.

Nueva oportunidad para denunciar la desigualdad que sufren las mujeres.

Pedro Sánchez: "Las marchas del 8M son las de la España de hoy y de mañana, la de Colón es el ayer"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que las imágenes de las manifestaciones feministas en multitud de calles y plazas "son las de la España de hoy y de mañana", mientras que "la de los tres en la plaza de Colón es la de la España de ayer, a la que no debemos regresar".

Un día después de la gran movilización del 8M en Madrid y otras ciudades de España, Sánchez se ha identificado con ella y con los "cientos de miles de mujeres y hombres que se manifestaron para decir sí a lo que la derecha dice no", en un mitin en Valladolid ante un millar de personas.

Pablo Casado: "Nosotros no les decimos a las mujeres lo que tienen que hacer como otros pretendían el 8M"

Pablo Casado está en Cartagena después de cenar en Elche con 600 mujeres. El líder de los populares reivindica un feminismo que no enfrente hombres mujeres. Ni victimizar a la mujer pero tampoco criminalizar a los hombres.

Pablo Casado ha criticado a los partidos que, según él, politizaron las manifestaciones del 8M. El PP no va a decir a las mujeres que tienen que hacer, dice Casado. Además, propone ayudar a las madres que quieren serlo si es presidente del Gobierno.

"Nosotros no les decimos a las mujeres lo que tienen que hacer como otros pretendían el 8M. No las hablamos como colectivo, las tenemos mucho más respeto. Cada mujer es única, irrepetible y libre", defiende Pablo Casado.

Irene Montero: "Al trío de Colón le incomoda el feminismo, vayan a la manifestación o no"

La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha asegurado que su formación es "la única garantía" que existe para frenar que el "trío de colón" llegue al Gobierno de España, después de que PSOE haya demostrado que "le tiemblan las piernas" a la hora de hacer "cambios reales" desde el Ejecutivo.

"Si queremos frenar a las derechas, no bastan las medidas tintas del PSOE, sólo una fuerza política puede garantizar los derechos, la que tiene las manos limpias", ha asegurado Montero en un acto de partido en Madrid, recordando que las fuerzas de la derecha "están molestas" con la formación morada porque les está haciendo frente.

Además, ha insistido en que "el trío de Colón" no puede llegar al Gobierno puesto que "no quiere que el modelo económico cambie", lo que implica, a su juicio, "no tener igualdad" entre hombres y mujeres. Según ha explicado Montero, con el sistema actual, las mujeres "no tienen hijos porque no saben qué les va a pasar en un mes, si van a tener empleo o si van a tener una pensión en el futuro".

Albert Rivera: "El PSOE se queja de que el PP no apoye la manifestación del 8M y de que Ciudadanos vaya"

El líder y candidato de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha ensalzado el "gran éxito y ejemplo" que dio este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, la sociedad española frente al "ridículo del Gobierno de Sánchez, que solo despertó sectarismo".

"Hemos logrado mucho pero queda mucho por hacer; hay que trabajar por la igualdad de hombres y mujeres y no caer en una guerra de sexos absurda", ha reivindicado.

En un acto de campaña en Valencia, ha destacado así la respuesta de toda España en las movilizaciones del 8M y ha cargado contra la postura de la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, que criticó a los partidos que creían que el feminismo "era cosa de cuatro radicales" y el año pasado "eran feministas transversales y este son feministas liberales".

Los ecos de la movilización feminista resuenan en la arena política sin lograr unir a los partidos en la causa por la igualdad

Las dirigentes socialistas, que acudieron a la manifestación, han vuelto a mostrar su compromiso. "Vamos a seguir la lucha. Por ellas vamos a seguir en la lucha", ha defendido la ministra Meritxell Batet.

El PP ha justificado en redes su decisión de no acudir a las movilizaciones. Aunque sí lo hicieron algunos alcaldes y cargos electos del partido y Pablo Casado presidió una cena centrada en ellas: "No podemos victimizar a las mujeres por el hecho de serlo ni criminalizar a los hombres por el hecho de serlo. No podemos enfrentar a hombres con mujeres".

Podemos, que sí acudió a la concentración, ha celebrado un encuentro con sus principales caras. Allí todos han calificado de éxito lo vivido: "Cuanto más nos quieren solas, separadas, en nuestra casa cocinando, cuidando, y sin participar en las decisiones importantes para la vida de la gente… decimos nanai", dice la diputada Noelia Vera.

Santiago Abascal habla de "maneras terroristas de feminazis" y su partido denuncia haber recibido ataques en algunas de sus sedes.