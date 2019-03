| Puedes ver las noticias más importantes del domingo 24 de marzo al pinchar en el enlace |

La lista de candidatos del PP para las elecciones generales de 28 de abrill sigue completándose con fichajes mediáticos. Pablo Casado ha sumado también a dos toreros, Miguel Abellán y Salvador Vega, y a Raquel Sanz, la viuda del torero Victor Barrio, que será la número dos por Segovia. Abellán ha defendido en una entrevista en Ondacero (vídeo inferior) que "la fiesta de los toros necesita ser fomentada". Por su parte, Vox también ha saltado al ruedo con el fichaje del torero Serafín Marín para sus listas en Barcelona

El Gobierno de España ha rechazado el contenido de la carta que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dirigió al rey el pasado 1 de marzo, en la que se instaba a España a pedir perdón por la conquista de América. El Gobierno ha reiterado al Gobierno de México su "disposición para trabajar conjuntamente" y para "continuar construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad". La carta ha caído muy mal en las filas políticas y también en otras figuras como la del escritor Pérez-Reverte, quien ha respondido con duras palabras a Obrador.

Un total de cinco diferentes incendios declarados en la provincia de A Coruña han quemado ya más de 500 hectáreas en los municipios de Noia, Lousame, As Pontes y Dodro. Parece que el tiempo no ayudará a su extinción, ya que no se prevén lluvias y el viento irá creciendo en las próximas horas. En el vídeo siguiente puedes algunas imágenes de los incendios.

Patadas y palos a unos animales a los que se les somete a una absoluta tortura antes de ser ejecutados sin un aturdimiento previo. La ONG Equalia ha denunciado este nuevo caso de maltrato animal en un matadero de Ávila. En el vídeo se ve cómo las vacas se desangran conscientes y con la garganta seccionada. Las imágenes son realmente duras y pueden herir su sensibilidad.

Seguimos conociendo nuevos casos de violaciones múltiples: la semana pasada, en Ciempozuelos (Madrid), y hoy nos llega el caso de cuatro jóvenes que violaron a una menor de 15 años y grabaron la agresión con un teléfono móvil. Los agresores amenazaron después a la víctima con difundir las imágenes si no les pagaba 50 euros. Los hechos tuvieron lugar el verano pasado en la zona de la Marina Alta (Alicante), pero la víctima no lo ha denunciado, por miedo, hasta ahora.

Parece que no es la primera vez que el papa Francisco rechaza que besen su anillo, pero esta vez ha sido tan rotundo que el vídeo se ha viralizado por redes sociales. Intento tras intento, Francisco retira la mano a los fieles que intentaban besarla. Al parecer, se debe a que el pontífice rechaza el gesto de pleitesía que supone el besar el anillo o arrodillarse delante de él. La anécdota ha tenido lugar solo unos días antes de la emisión de la entrevista de Jordi Évole al papa, en el programa de Salvados de este domingo, 31 de marzo.