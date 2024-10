Si coleccionas botellas de champán, este coche con motor V12 y 4x4 será ideal si no miras su precio

Cuando Rolls-Royce presenta un coche nuevo, uno sabe que no lo va a hacer como lo harían el resto de fabricantes - incluso si ni siquiera es un coche nuevo, como es el caso del Ghost Series II que en realidad es un restyling del Series II que apareció en 2020. El Rolls para su público más joven, situándose por debajo en precio y dimensiones al Phantom, tiene un ligero lavado de cara sin renunciar a la ostentación sobre cuatro ruedas, cargado de tecnología y con un motor que a día de hoy podríamos considerar como anacrónico, pero que al mismo tiempo muestra una realidad.

Rolls-Royce Ghost Series II | Rolls-Royce

Estéticamente, el Ghost Series II cambia poco, con nuevos faros delanteros diurnos, menos rejillas en la parrilla de Panteón marca de la casa y unos faros traseros inspirados en el Rolls-Royce Spectre. Además, es posible ahora escoger entre varios diseños de llantas de 22 pulgadas. El resto de las opciones de personalización es carta blanca para el consumidor, asegurando la firma británica que la media de sus usuarios invierten el 10% del precio total de la compra en personalizar hasta el último detalle de su modesta montura.

Rolls-Royce Ghost Series II | Rolls-Royce

Mecánicamente no hay cambios, de manera que hablaríamos de 563 CV y 850 Nm de par motor procedentes de un 6,75 V12 biturbo. Como es habitual en Rolls-Royce, no se habla de prestaciones puras ni desvela el peso del nuevo Ghost, si bien está claro que no es un peso pluma. El Ghost es un tracción a las cuatro ruedas y dirección a las cuatro ruedas para ayudarle a maniobrar tanto en estacionamientos como a la hora de afrontar curvas rápidas, girando las ruedas traseras en el sentido contrario o el mismo a las delanteras respectivamente.

Rolls-Royce Ghost Series II | Rolls-Royce

Incorpora además un sistema de suspensión adaptativa neumática capaz de predecir lo que se va a encontrar en la carretera (gracias al uso de cámaras frontales) y preparar los ajustes de suspensión acorde a ello para mantener esa sensación de alfombra mágica, eliminando cada irregularidad en el camino.

Rolls-Royce Ghost Series II | Rolls-Royce

Rolls-Royce ofrece también una versión de batalla larga, la Extended, que aumenta el espacio en las plazas traseras en 170 mm. Esto lo hace aún más ideal para disfrutar de una botella de champán… sobre todo si equipas el refrigerador adicional situado entre los dos asientos traseros. Este refrigerador tiene dos configuraciones: enfriar a 11 grados Celsius, que es la temperatura óptima para conservar un champán añejo, o enfriar a 6 grados Celsius para conservar aquellas botellas de champán que no sean añejos.

Rolls-Royce Ghost Series II | Rolls-Royce

En la versión Black Badge, con rasgos más deportivos como una parrilla con acabado negro cromado y unas entradas de aire para refrigerar mejor los frenos delanteros, la potencia aumenta hasta los 592 CV y 900 Nm de par. También equipa el sistema de suspensión Planar controlado por ordenador, donde la suspensión de tipo horquilla trabaja con los amortiguadores neumáticos para controlar en todo momento el cabeceo de la carrocería, logrando una mayor agilidad del conjunto - todo lo ágil que puede ser un coche de estas dimensiones y este peso.