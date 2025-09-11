Porsche 911 Turbo S 2026: el 'nueveonce' de serie más potente de la historia pone el listón muy alto

Porsche acaba de presentar presenta en el IAA Mobility de Múnich la versión más alta de la gama 911. Un innovador sistema de propulsión biturbo con tecnología T-Hybrid convierte al nuevo 911 Turbo S en el 911 de serie más potente hasta la fecha.

Hablamos de un deportivo de 711 CV con tracción total que sigue los pasos de un gran predecesor. Y es que el 911 Turbo S ya era un referente en el mundo de los deportivos por prestaciones, confort, exclusividad y facilidad de uso diario.

Porsche 911 Turbo S | PORSCHE

Así, el 911 Turbo S ha vuelto a subir el listón en todos los apartados. Disponible en versión Coupé y Cabriolet, debuta con un rendimiento significativamente mayor, un diseño más musculoso, una aerodinámica aún más inteligente, un chasis optimizado y un equipamiento todavía más exclusivo.

“El 911 Turbo S es la forma más completa y versátil de conducir un Porsche 911. Ya sea en el uso diario, en largos recorridos por autopista o en circuito, hemos conseguido que sea aún más cómodo, más personalizable y bastante más rápido que su predecesor”, afirma Frank Moser, Vicepresidente de las Gamas 911 y 718.

Porsche 911 Turbo S | Porsche

Propulsión Biturbo T-Hybrid

El nuevo sistema eroga una potencia de 711 CV (523 kW), que convierte al nuevo Turbo S en el 911 de serie más potente hasta la fecha. El par máximo alcanza los 800 Nm y está disponible en un rango extremadamente amplio, entre las 2.300 y las 6.000 rpm., que le otorga una elasticidad rara en un deportivo de altísimas prestaciones.

Pero no se queda en la zona baja, porque la curva de potencia también da máximos en un basto intervalo: genera esos 711 CV entre 6.500 y 7.000 rpm. Equipado con la innovadora y especialmente ligera tecnología T-Hybrid con un sistema de 400 V, aumenta la potencia en 61 CV en comparación con su predecesor.

Porsche 911 Turbo S | Porsche

El sistema T-Hybrid debutó en el 911 Carrera GTS y, ahora, la tecnología ha evolucionado en el nuevo 911 Turbo S. Mientras que en el sistema T-Hybrid del GTS hay un solo turbocompresor eléctrico de gases de escape (eTurbo), en el nuevo 911 Turbo S se utilizan dos.

La turbina y el compresor se han diseñado específicamente para el 'nueveonce' más potente de la historia, y ambos turbos eléctricos no solo participan en el notable aumento de prestaciones, sino que -además- mejoran sensiblemente la capacidad de respuesta.

En cuando a la caja de cambios, es la última generación PDK de ocho velocidades con motor eléctrico integrado y que transmite la potencia al sistema de tracción total Porsche Traction Management (PTM).

Porsche 911 Turbo S | Porsche

El tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h del Turbo S Coupé se reduce a 2,5 segundos, 0,2 menos que su predecesor. Tarda 8,4 segundos en alcanzar 200 km/h, lo que supone una mejora de 0,5 segundos. La velocidad máxima del nuevo 911 Turbo S es 322 km/h.

Mucho más rápido en Nürburgring

A pesar del sistema híbrido, el nuevo 911 Turbo S solo pesa 85 kilos más que su predecesor y este aumento en la báscula se ha compensado con creces en todos los aspectos. La mejor prueba de ello es el tiempo de vuelta en el circuito de Nürburgring Nordschleife.

Así, en las últimas pruebas de desarrollo realizadas, en otoño de 2024, un 911 Turbo S logró un tiempo de 7:03,92 minutos, unos 14 segundos más rápido que su predecesor.

Porsche 911 Turbo S | Porsche

“No se nota el aumento de peso. Al contrario, el coche es mucho más ágil, tiene más agarre y es significativamente más rápido que el anterior en todas las secciones importantes del circuito”, afirma Jörg Bergmeister, embajador de Porsche, que participó en el desarrollo y las pruebas del nuevo 911 Turbo S y estableció el tiempo de vuelta oficial.

Frenos y neumáticos mejorados

El eje trasero está ahora equipado con neumáticos diez milímetros más anchos que el modelo anterior, con unas dimensiones de 325/30 ZR 21. Al igual que su predecesor, en el eje delantero los neumáticos tienen medidas 255/35 ZR 20.

El sistema de frenos -carbocerámicos- Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) de serie está dotado de nuevas pastillas de freno y puede soportar grandes cargas. Esto mejora tanto la capacidad de frenado como la sensación del pedal. Los ingenieros aumentaron el diámetro de los discos de freno del eje trasero de 390 mm a 410 mm.

Porsche 911 Turbo S | Porsche

En la parte delantera se utilizan con un diámetro de 420 mm. Esto significa que el nuevo 911 Turbo S está equipado con el sistema de frenos PCCB más grande que Porsche ha instalado jamás en un modelo de dos puertas.

Aerodinámica activa inteligente

Las aletas activas de refrigeración verticales de la parte delantera del vehículo y un difusor delantero activo, junto con el labio variable del faldón delantero y el alerón trasero extensible e inclinable heredado del modelo anterior, permiten que el aire de refrigeración fluya óptimamente hacia frenos y radiadores.

Porsche 911 Turbo S | Porsche

Dependiendo de la situación, la aerodinámica activa atenúa de forma inteligente la elevación o, cuando se retrae, la resistencia al avance. El coeficiente de resistencia del 911 Turbo S Coupé se ha reducido en un 10 % en comparación con su predecesor, cuando todos los elementos aerodinámicos activos están en la posición más eficiente.

Además, la aerodinámica activa mejora la frenada en mojado: en modo Wet, los difusores delanteros se cierran para proteger los discos de freno del exceso de salpicaduras de agua.

Chasis para una mayor agilidad y estabilidad

El sistema de propulsión T-Hybrid, con sus componentes eléctricos de alta tensión y su batería, permite a los ingenieros de Porsche equipar de serie al 911 Turbo S con el Porsche Dynamic Chassis Control (ehPDCC) de control Electrohidráulico.

Porsche 911 Turbo S | Porsche

Este sistema reduce la tendencia al balanceo al cambiar de dirección y aumenta la agilidad al entrar y salir de las curvas. Funciona con cilindros activos interconectados en lugar de las bieletas de las estabilizadoras. La presión que ejercen estos cilindros varía según el volumen de aceite, en función de las condiciones dinámicas.

Con ellas, las estabilizadoras generan fuerzas de apoyo y mantienen el vehículo equilibrado. Según la marca, esto hace que el 911 Turbo S sea aún más predecible y fácil de conducir, a pesar del incremento de potencia. Como resultado, el 911 Turbo S mejora aún más el confort de marcha, la estabilidad y la agilidad.

Porsche 911 Turbo S | Porsche

Para una funcionalidad óptima en la conducción diaria, el PDCC electrohidráulico está disponible con un sistema de elevación opcional para el eje delantero, que -además- actúa mucho más rápidamente que su predecesor gracias a su integración en el sistema de 400 V.

El nuevo escape deportivo de serie con silenciador trasero y salidas de titanio, dicen, se ajusta como un guante al mayor carácter del nuevo 911 Turbo S. Su sonido ha sido creado especialmente para esta versión. Además, este sistema de escape ahorra peso.

Otro componente de la imagen sonora aún más emocionante son las mejoras internas del motor. El bóxer de 3.6 litros funciona específicamente con un calado asimétrico que añade más frecuencias y, por tanto, produce un sonido más gutural y nítido.

Porsche 911 Turbo S | Porsche

Más calidad, y exclusividad

En el nuevo Turbo S, numerosos elementos de contraste son de color Turbonita. Como el escudo y la inscripción Turbo S. Además, también se diferencia por las inserciones específicas alerón trasero y las ventanillas. La gama de llantas para el Turbo S incluye nuevos diseños con tuerca central en color Turbonita.

Como es habitual en los Turbo, el de la actual gama 911 tiene una carrocería y vías visiblemente más anchas, en comparación con el Carrera, así como aberturas en la sección lateral trasera, mientras las salidas de escape de titanio, subrayan su liderazgo en la gama, al igual que la dinámica estructura perlada situada sobre la banda de luces traseras.

Porsche 911 Turbo S | Porsche

Los detalles en Turbonita también aparecen en el interior. Se pueden encontrar en los paneles de las puertas, el volante, el salpicadero, los bordes de la consola central, las costuras decorativas, el cronómetro Sport Chrono y el cuadro de instrumentos.

Los diseñadores de Porsche también han empleado este color en los cinturones de seguridad y en varios botones de la consola central. Por primera vez forman parte del exclusivo interior las molduras de carbono y acabado de Neodyme, así como el techo de microfibra perforada con revestimiento negro.

En versión Coupé, el 911 Turbo S es, de serie, un biplaza. Bajo pedido y sin coste adicional se pueden añadir los asientos traseros. El Cabriolet se entrega generalmente en una configuración 2+2.

Porsche 911 Turbo S | Porsche

También de serie, Porsche equipa el nuevo 911 Turbo S con faros HD Matrix LED. Disponen de innovadoras funciones de iluminación que aumentan notablemente la seguridad durante la noche.

El paquete Sport Chrono, que incluye medidor de temperatura de los neumáticos, suspensión PASM específicamente ajustada, control de balanceo electrohidráulico PDCC y sistema de escape deportivo de titanio, también forma parte del equipamiento de serie.

En el interior, la dotación incluye asientos deportivos Plus ajustables en 18 posiciones, con función de memoria y la inscripción “turbo S” en los reposacabezas. El relieve específico del Turbo S en las superficies de los asientos y los paneles de las puertas es una reinterpretación del primer 911 Turbo 930.

Chronograph 911 Turbo S | Porsche Design

El 911 Turbo S para la muñeca

El configurador de relojes Porsche Design le ofrece la posibilidad de diseñar su “deportivo para la muñeca. La nueva esfera negra con elementos en Turbonita refleja la relación con el vehículo. Además del Turbonita, todos los colores exteriores están disponibles para el anillo alrededor de la esfera.

La caja de titanio posee un revestimiento de carburo de titanio negro. La correa está fabricada con cuero e hilo originales del interior de Porsche. Destaca el estampado en caliente con las letras “Turbo S”. El reloj funciona con el calibre Porsche Design WERK 01.200 con certificación COSC y función flyback.

Porsche 911 Turbo S Cabrio | Porsche

El rotor de cuerda seleccionable individualmente evoca los distintos diseños de las llantas del 911 Turbo S y lleva el escudo de Porsche en Turbonita. El fondo de la caja se puede personalizar con un grabado.

El Chronograph 911 Turbo S se fabrica a mano por encargo en la fábrica de relojes de Porsche en Grenchen, Suiza.

Porsche 911 Turbo S | Porsche

Precios y plazos de entrega

El nuevo Porsche 911 Turbo S tiene un precio final en España de 312.000 euros, en versión Coupé, y de 328.344 euros en la variante Cabriolet. Las entregas en Europa comenzarán a finales de 2025 o principios de 2026.