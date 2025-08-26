La vuelta al mundo en 8 días: El espectacular récord que ha batido el nuevo prototipo eléctrico de Mercedes

Los coches eléctricos siguen evolucionando a pasos de gigante y, en la carrera por hacerse con la fabricación del mejor modelo, hay múltiples marcas compitiendo. Si bien las compañías chinas parecen haber pisado el acelerador, ha sido la casa Mercedes la que ha sorprendido con un espectacular récord.

El prototipo del nuevo vehículo eléctrico de Mercedes, el AMG GT XX, ha llegado para revolucionar la manera en la que entendemos los deportivos de última generación. Para ello, puso a punto una demostración de potencia y resistencia que tuvo lugar en el circuito italiano de Nardó.

Inicialmente, el propósito de la casa alemana era batir el récord de distancia máxima recorrida por un eléctrico en un día, fijado hasta el momento en 4.000 kilómetros. Sin embargo, una vez superó esta marca con 5.479 kilómetros recorridos, no quisieron frenar y fueron a por todas.

Mercedes-AMG GT XX | Mercedes-AMG

Y es que la velocidad media del vehículo era nada menos que de 300 kilómetros por hora. Si bien no es su velocidad punta (esa son 368 km/h), sí se estableció como la óptima en relación con el tiempo sobre el asfalto y las paradas de repostaje. Una recarga que se llevaba a cabo con potencias de 850 kW, superando con creces a los puntos de carga convencionales.

Así, el Concept AMG GT XX siguió dando vueltas al circuito. Concretamente, 3.177 veces. Esta distancia es la equivalente a dar la vuelta al mundo; es decir, a 40.075 km. Tardó tan solo 7 días, 13 horas, 24 minutos y 7 segundos en hacerlo: menos incluso de 8 días. Un hito en el que han participado grandes pilotos de fama mundial, incluyendo a George Russell.

El prototipo de Mercedes es una auténtica maravilla de la tecnología. Sus tres motores de flujo axial brindan la máxima densidad de potencia, manteniendo la ligereza. En lo relativo a las baterías, estan formadas por celdas NCMA cilíndricas de refrigeración fría, alcanzando así la potencia de carga de 850 kW.

Mercedes ya puede presumir de ostentar varios récords con tan solo un prototipo. Un modelo que pretende producir a partir del próximo año y que podría marcar un punto de inflexión en la industria tanto de los deportivos como de los hiperdeportivos eléctricos.