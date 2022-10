Alpine A110 R Fernando Alonso, la edición especial para despedirse del bicampeón

Se esperaba que el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 fuera una ocasión perfecta para darle toda esa promoción que se merece al Alpine moderno más radical que ha salido de las líneas de los de Dieppe. El A110 R se presentaba esta misma semana con una fórmula infalible que lo dotaba del mismo motor, pero con un conjunto mucho más ligero, más carga aerodinámica y una puesta a punto mucho más agresiva para ser conducido en circuito que la de su hermano menor, el Alpine A110 S.

Si a alguien se le quedaba corto esa ‘R’ de ‘Radicale’, Alpine tenía preparada una sorpresa con mucho sabor español. Nace de esta forma el Alpine A110 R Fernando Alonso, una edición especial mucho más exclusiva y más cara del deportivo francés y en cuyo desarrollo ha participado directamente el propio bicampeón del Mundo de Fórmula 1, el mismo que abandonará la disciplina de la escudería con sede en Enstone al término de 2022 para recalar a unos kilómetros de allí, concretamente en Silverstone, tras su fichaje por Aston Martin.

Alpine A110 R Fernando Alonso | Alpine

El piloto asturiano no había tenido hasta el momento una edición especial a su nombre, algo que otros pilotos como Carlos Sainz o Sébastien Loeb sí que han tenido, por lo que se trata de todo un homenaje por parte de Alpine al que ha sido uno de sus hombres más importantes, especialmente en su primera etapa, cuando todavía era el equipo Renault. Aunque seguramente el final del cuento no ha sido el que esperaban ambas partes, para siempre quedarán esos dos Campeonatos del Mundo con la firma del rombo y esta edición especial del Alpine A110 R Fernando Alonso que estará limitada a una tirada de 32 unidades, a un precio cada una de ellas de 148.000 euros. ¿Por qué 32? Cada una rendirá tributo a las victorias conseguidas por Alonso en la Fórmula 1, incluidas aquellas que logró con McLaren y con Ferrari.

Saldrá por tanto muy caro el capricho de querer hacerte con una de ellas, ya que estamos hablando de que es significativamente más cara que la versión ‘convencional’ del A110 R y en total, correspondería al doble del precio del A110 S. Al igual que en estas dos variantes, no habrá cambios en la base mecánica, pero sí que el propio Fernando Alonso ha propuesto algunas modificaciones que lo diferencian al último producto presentado por la firma gala, especialmente porque sólo estará disponible con el mismo azul mate que lleva el A522 del Mundial de Fórmula 1, mientras que el capó ya no tendrá ese tono oscuro particular de la fibra de carbono vista, sino que será pintado a mano del mismo color de la carrocería.

Interior del Alpine A110 R Fernando Alonso | Alpine

En la zaga, Fernando Alonso propuso en el proceso de personalización el agregar nuevos elementos en tonos oscuros para hacer de contraste, algo que ayudará a reconocer que estamos frente a una de las unidades de las apenas treinta que habrá en todo el mundo, una de ellas seguramente para el propio asturiano. Tanto las pinzas de frenos, en color naranja, como los detalles del pilar C serán específicos de esta versión, al igual que en el interior, donde volveremos a encontrar el mismo esquema de colores, así como una frase: "Hay más de un camino hacia la cima de la montaña" que se encuentra estampada en el parasol de la posición del conductor.

Como complemento, además de aparecer la firma de Fernando en distintos elementos del coche, también dentro del precio viene incluida la réplica del casco que actualmente está empleando Alonso en la temporada 2022 con Alpine.