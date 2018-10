El Tesla Model 3 ya es el más vendido entre los coches estadounidenses

No se encuentra ni mucho menos atravesando su mejor momento en cuestión de popularidad como marca, sin embargo, las polémicas suscitadas por Elon Musk durante las últimas semanas no han impedido para que Tesla haya conseguido ponerse al timón del mercado estadounidense durante este pasado mes de septiembre, aunque en este caso no solo a lo que se refiere a los vehículos 100% eléctricos.

El Tesla Model 3 ha tenido el honor de recibir el título de “el coche americano más vendido en el mes de septiembre en Estados Unidos”, en este caso acaparando más de la mitad de las cifras de vehículos eléctricos que se han vendido en dicho periodo de 30 días en todos los estados que conforman el país de las barras y estrellas. En total fueron 44.589 vehículos alimentados únicamente por baterías los vendidos, de los cuales, entre 22.250 y 24.000 eran unidades del Model 3 según fuentes extraoficiales.

Tesla Model 3 | Centímetros Cúbicos

A simple vista puede ser un dato ya de por sí impactante teniendo en cuenta que la oferta entre los vehículos eléctricos puros es cada día mayor y que cada vez hay más fabricantes interesados en incluir modelos con esta tecnología de propulsión a su gama, sin embargo, destaca incluso más si es comparada con las ventas entre los vehículos térmicos. Si bien los SUV y los modelos pick-up siguen siendo los vehículos predilectos por los estadounidenses y por los norteamericanos en general, el Model 3 de Tesla se ha situado como una clara referencia entre los coches, solo superado en septiembre por modelos muy asentados en el mercado como Toyota Camry, Honda Accord y Honda Civic, convirtiéndose por tanto en el vehículo nacional más vendido.

El dato, que podría parecer una nimiedad en otro contexto, debe tener en cuenta no solo el patriotismo de la sociedad estadounidense que se extiende al consumo de productos de factura y empresas nacionales, así como los rivales a los que se enfrenta el modelo californiano por este ‘título’. En la lista de ventas nos encontramos grandes referentes como el Ford Fusión, vehículo que, si tenemos en cuenta las estimaciones que se le dan al Model 3, rondaría las 7.000 unidades menos vendidas en septiembre.