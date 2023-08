Máxima eficiencia: Mercedes-Benz lanza su híbrido enchufable con motor diésel más asequible, el C 300 de

El Mercedes-Benz Clase C de la generación actual (W206/S206) ya estaba disponible con un sistema de propulsión híbrido enchufable. Sin embargo, el denominado C 300 e lleva instalado un motor de gasolina como la mayoría de PHEV. A fin de complementar su gama de producto con una versión que le diferencie del resto de la oferta de su segmento, la marca alemana acaba de lanzar al mercado el C 300 de, es decir, la opción híbrida enchufable diésel que, como el anterior, también desarrolla hasta 313 CV.

El C 300 de combina un propulsor alimentado por gasóleo que entrega 197 CV con otro eléctrico que rinde 129 CV. Cada máquina ofrece su pico de rendimiento en momentos distintos, por lo que la potencia máxima no es un simple sumatorio. Cuando la batería está cargada, cosa que se puede hacer tanto en corriente alterna (11 kW) como en continua (55 kW), este coche permite pasar de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y lograr 243 km/h de velocidad punta. Tal pila cuenta con una capacidad bruta de 25,4 kWh gracias a los que es posible recorrer, en teoría, 113 km sin emisiones (modo eléctrico).

Mercedes Clase C State | DAIMLER

Su precio parte de 68.750 euros, una cantidad de dinero muy elevada pero que, siempre y cuando se realicen largos trayectos de forma habitual, quedará compensada por un grado de eficiencia soberbio. Su fabricante homologa un consumo medio de carburante de 0,4 l/100 km. En caso de circular con la pila totalmente agotada, el motor térmico no debería gastar más de 6 l/100 km. A cambio de esta frugalidad, los interesados habrán de saber que se trata de un automóvil con un maletero pequeño pese a su concepción de berlina mediana (4,75 metros de largo): sólo dispone de 315 l.

Si se opta por la variante de carrocería familiar con dos volúmenes, conocida como Estate, se obtienen 45 l más en el espacio de almacenamiento para el equipaje, pero su coste se incrementa en 2.500 euros. También supone un desembolso adicional la opción con tracción integral 4MATIC en lugar de con propulsión trasera. Evidentemente existen otros extras, pero el C 300 de ya es un vehículo bien dotado de serie a todos los niveles de tecnología: multimedia, confort y seguridad activa (ayudas a la conducción).