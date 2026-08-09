El McMurtry Spéirling PURE se presenta por primera vez en público con una batería de 100 kWh y un diseño casi totalmente nuevo

El fabricante británico McMurtry mostrará por primera vez al público la versión definitiva del Spéirling PURE durante la Monterey Car Week, uno de los encuentros más importantes del calendario automovilístico estadounidense.

La unidad que viajará a California corresponde ya a la especificación de producción y supone un importante salto respecto a los prototipos utilizados hasta ahora.

McMurtry Spéirling PURE | McMurtry

Según la compañía, el coche incorpora un 95% de componentes completamente nuevos, fruto del desarrollo realizado en los últimos años antes del inicio de las primeras entregas a clientes, previstas para finales de 2026.

Una batería mucho mayor y más tiempo en pista

Uno de los cambios más importantes afecta al sistema eléctrico. El Spéirling PURE pasa de la batería de 60 kWh utilizada en los prototipos a un nuevo paquete de 100 kWh, formado por celdas Molicel P50B NCA 21700, lo que permite aumentar el tiempo de uso en circuito.

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La nueva arquitectura también mejora la recuperación de energía en las frenadas, que alcanza hasta 200 kW, e incorpora un diseño modular pensado para facilitar futuras actualizaciones.

A ello se suman nuevos motores eléctricos Helix con un mayor nivel de par y una transmisión revisada.

Otro de los cambios técnicos consiste en trasladar el sistema de refrigeración del conjunto motriz desde la parte trasera al frontal del vehículo, una solución que mejora tanto la eficiencia térmica como el flujo aerodinámico.

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Un monocasco completamente nuevo

Aunque mantiene la filosofía del modelo original, el Spéirling PURE estrena un nuevo monocasco de fibra de carbono desarrollado conforme a los estándares internacionales de seguridad del automovilismo.

El crecimiento de la batalla, que pasa de 2,0 a 2,2 metros, permite alojar la batería de mayor capacidad y, al mismo tiempo, ganar espacio para el conductor.

También se han rediseñado las puertas para facilitar el acceso al habitáculo y se ha desplazado el pilar A con el objetivo de mejorar la visibilidad.

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Entre las novedades aparecen además unos nuevos faros que permiten rodar en sesiones nocturnas, un compartimento de carga situado bajo el alerón trasero —con espacio para un casco y un sistema HANS— y elementos habituales en los track days como intermitentes, luces de emergencia y de freno.

Evolución del sistema de ventiladores

El Spéirling continúa utilizando el sistema de ventiladores que le ha permitido batir varios récords gracias a la enorme carga aerodinámica que genera incluso desde parado.

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En esta versión se han rediseñado las aspas y los motores de los ventiladores para aumentar su durabilidad y mejorar el reparto de masas.

También evoluciona el sistema de faldones inferiores, ahora preparado para soportar miles de kilómetros de uso.

Además, incorpora por primera vez un compresor de aire integrado que permite retraer los faldones durante maniobras a baja velocidad o para cargar el coche en un remolque, eliminando la necesidad del sistema externo utilizado por los prototipos.

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Suspensión y dirección revisadas

La puesta a punto también recibe modificaciones. La suspensión aumenta su recorrido y la altura libre al suelo crece un 20% durante el funcionamiento normal.

El hiperdeportivo monta ahora neumáticos slick Michelin de mayores dimensiones, con un perfil ligeramente superior para mejorar el comportamiento sobre el asfalto.

Otro cambio destacado es la sustitución de la dirección asistida eléctrica por un sistema hidráulico inspirado en la Fórmula 1, buscando ofrecer una respuesta más directa y una mayor información al conductor.

Como opción también estarán disponibles amortiguadores de regulación electrónica.

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Solo para 100 afortunados

McMurtry limitará la producción del Spéirling PURE a 100 ejemplares para todo el mundo. Las primeras entregas comenzarán antes de finalizar 2026.

Prestaciones del McMurtry Spéirling PURE

Las cifras del modelo lo sitúan entre los vehículos eléctricos de circuito más extremos desarrollados hasta la fecha:

Potencia: 1.000 CV

0-96 km/h: 1,55 segundos

Velocidad máxima: 305 km/h

Carga aerodinámica: hasta 2.000 kg desde 0 km/h

Aceleración lateral y frenada: hasta 3 g

Peso: alrededor de 1.350 kg

Tracción: trasera mediante dos motores eléctricos y diferencial electrónico

Autonomía en circuito: entre 40 y 50 kilómetros a ritmo de un prototipo LMP2

Recarga del 20 al 95%: entre 20 y 60 minutos, según la potencia disponible

El precio de partida será de 995.000 libras esterlinas (unos 1,15 millones de euros, antes de impuestos y opciones).