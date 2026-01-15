Dos sencillos gestos que alargan la vida de la batería de tu coche eléctrico sin que te cueste dinero

Los datos analizados muestran un desempeño sólido a lo largo de su vida operativa, incluso a medida que el uso de la carga rápida se vuelve más habitual. No obstante, los resultados son un 0,5% peores a los analizados en el mismo informe de 2024.

"Nuestros últimos datos muestran que las baterías siguen superando con creces los ciclos de sustitución previstos por la mayoría de las flotas. Lo que ha cambiado es que el comportamiento de carga tiene ahora un papel mucho más relevante en la velocidad a la que envejecen las baterías, lo que ofrece a los operadores la oportunidad de gestionar el riesgo a largo plazo mediante estrategias de carga inteligente", ha expresado el vicepresidente de EMEA en Geotab, Iván Lequerica.

La clave está en la potencia de carga

El análisis revela que la potencia de carga es actualmente el factor operativo con mayor influencia en la salud de la batería de los vehículos eléctricos. Los vehículos que recurren de forma intensiva a la carga rápida en corriente continua por encima de 100 kW experimentan una degradación más rápida, con una media de hasta el 3,0% anual, frente a aproximadamente el 1,5% de aquellos que utilizan principalmente carga en corriente alterna (AC) o de menor potencia.

Nuevo reglamento de baterías coche eléctrico | Europapress

Otros factores, como el clima, muestran un impacto independiente menor. Los vehículos que operan en regiones más cálidas presentan una degradación alrededor de un 0,4% superior al año en comparación con aquellos que circulan en climas templados.

En datos, una batería de 60 kWh que tiene un uso muy intensivo en cargadores de alta potencia en menos de ocho años podría pasar de tener una vida útil del 100% al 80%, lo que en la práctica se comportaría como una batería de 48 kWh. Es decir, estaría perdiendo por cada vez que se completase la batería, de partida, un 20% de la autonomía real del coche.

¿Qué puedo hacer para cuidar la batería de mi coche?

Los fabricantes de vehículos siempre recomiendan hacer siempre que sea posible una carga lenta de menos 11 kW para que el uso de la batería sea más duradero y la recarga sea menos agresiva, aunque este tipo de carga haga que el tiempo se eleve entre las 6 y 12 horas para completar la batería.

Este es el mejor uso para completar una conducción semanal. No obstante, se recomienda hacer un uso de las cargas más rápidas (más de 50 kW) con menos frecuencia o cuando se pretende hacer un viaje más largo.

Un nuevo tipo de recarga llega a los Volkswagen eléctricos y puede serte muy útil en casa | Volkswagen

Además, lo ideal es mantener un nivel de carga entre el 20% y el 80% para prolongar la vida útil (muchos vehículos permiten una configuración automática entre estos valores). De igual forma, los fabricantes aconsejan a los conductores que eviten en lo posible que la batería no baje del 10%-20% de carga y menos que la batería se descargue del todo, ya que el estrés en las celdas aumenta con una carga desde cero.

Por otro lado, las baterías son sensibles a las temperaturas extremas, ya que el frío ralentiza la carga y el calor excesivo acelera la degradación. También dejar sin usar el coche durante un largo periodo puede hacer que las baterías sufran e incluso pierdan autonomía.

Con todo ello, la mayoría de fabricantes de vehículos eléctricos ofrecen de media hasta 8 años de garantía en la batería o 160.000 kilómetros (lo que ocurra antes), aunque éstas pueden superar los 15 años de antigüedad. De igual forma, se recomienda hacer uso de las mangueras oficiales del vehículo y usar terminales de carga certificados siempre que se proceda a la recarga.