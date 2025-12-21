Test a fondo Opel Grandland Electric: camaleónico y sostenible

La compra de un coche es una de las decisiones más importantes de nuestra vida por la inversión que supone. Por eso, es importantísimo que su equipamientos sea completo y que se pueda adaptar a diferentes circunstancias (dimensiones familiares, preparado para largos trayectos, velocidad para cuando hay más prisa). El SUV Opel Grandland GSe cumple con estas condiciones de vehículo total y flexible.

Su motorización es 100% eléctrica, con 320 CV, tracción total y una batería con 583 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. Además, el sistema de carga es sencillo (basta enchufarlo a la corriente) y muy rápido. En 29 minutos la batería para del 20 al 80%, traducido de otra manera, en 10 minutos la autonomía aumenta en 100 km. Desde la aplicación My Opel, se puede conocer cómo va la recarga y realizar otras acciones como activar el aire acondicionado para que el coche se refresque antes de ocuparlo.

Acabados específicos

Es difícil encontrar un coche eléctrico con tanta potencia, 4x4, que pueda hacer viajes tan largos sin parada y que recargue a esa velocidad. Claro que la versión GSe del Opel Grandland es “premium”, la que cuenta con las mejores prestaciones, y se vende en Europa por un precio en torno a los 48.000 euros.

No es caro teniendo en cuenta su condición de Full Equip. Una característica que es incluso estética porque sus parachoques o los logotipos son específicos para este modelo, igual que las llantas de aleación Aero Design de 20 pulgadas con acabado en forma de diamante. Solo las puedes ver en el Opel Grandland GSe.

Pantallas y espacio de carga

Subiéndonos en su interior, encontramos una pantalla de 10 pulgadas como panel de instrumentos del vehículo y, en el centro del salpicadero, una pantalla táctil multimedia de 16 pulgadas que se puede conectar a los dispositivos móviles para reproducir diferentes contenidos musicales, vídeos o el navegador.

El Opel Grandland GSE es un SUV que se adapta a los largos viajes pero muy útil para el día a día en la ciudad. Tiene un espíritu un tanto deportivo y al mismo tiempo posee todo lo que se pide a un familiar. Por ejemplo, el espacio de carga. Su maletero es de 550 litros, que se amplían hasta los 1.645 abatiendo los asientos traseros. A esto hay que sumar los 35 litros extra que se reparten por diferentes habitáculos. El Grandland GSE es un coche camaleónico y sostenible, las dos cualidades más demandadas por los conductores actuales.

OTRO

Con la intención de seguir dando pasos adelante con el coche eléctrico, Opel ha lanzado recientemente al mercado el Grandland Electric AWD, la versión más prestacional del SUV que promete ofrecer un rendimiento digno de deportivo a pesar de ser un EV total. De esta forma, marca distancia con la versión que ya tenía de 213 CV de potencia. Dicho esto, guarda mucho parentesco con las otras versiones gracias a elementos como el 3D Vizor con el emblema iluminado Opel Blitz o los faros Intelli-Lux HD.

Por el contrario, los paragolpes - tanto por delante como por detrás - tienen inserciones aerodinámicas y las llantas de aleación de 20 pulgadas también tienen ese mismo propósito, lo que hace más pequeña la resistencia al aire y posiciona a la versión como la más eficiente de la oferta en lo aerodinámico, con un coeficiente de resistencia en este sentido (Cd) de 0,278.

Más de 500 kilómetros de autonomía gracias a la tracción integral

El Opel Grandland Electric AWD aspira a llevar al siguiente nivel el coche eléctrico en la marca alemana como lo demuestran sus 325 CV de potencia y los 501 kilómetros de autonomía que homologa en el ciclo WLTP. Esto es posible gracias a la tracción total que estrena este coche, con dos motores repartidos por los ejes: uno delantero de 213 CV igual al de la versión base y otro trasero con 112 CV. Por si te estás preguntando si tira, has de saber que contiene un par motor máximo de 509 Nm y que puede pasar de 0 a 100 km/h en cuestión de 6,1 segundos. Datos que te puede firmar perfectamente un deportivo al uso.

Eso sí, los 501 kilómetros de autonomía están por debajo de la unidad de tracción delantera debido a su mayor potencia y a la batería de 73 kWh que tiene, de menor capacidad que la de 82 kWh que tiene el otro. Al margen de ello, desde Opel aseguran que puede pasar del 20 al 80 % de su batería en unos 30 minutos solamente. Y es que admite carga continua de hasta 150 kW, así como de 22 kW en corriente alterna. Lo que también es reseñable es que no pierde capacidad su maletero a pesar de la presencia del segundo motor, con 550 litros muy adecuados para familias.

Finalmente, se espera que el Opel Grandland Electric AWD una conducción refinada gracias a amortiguadores de frecuencia selectiva que ajustan, de forma automática, el comportamiento del chasis en base al terreno sobre el que se esté circulando o la agresividad de la conducción. Para ello, se ha puesto mimo también en la dirección.