Test a fondo BMW X3 30e: nuevo lenguaje y ganancias en todos los sentidos para ser un referente

El X3 es uno de los grandes pilares de BMW. Su lanzamiento inicial se produjo hace ya más de 20 años, y la marca ha conseguido hacer del BMW X3 uno de sus grandes estandartes en cuanto a popularidad, imagen y polivalencia Este modelo, uno de los SUV más exitosos de BMW, se actualiza para mantenerse a la vanguardia en un mercado muy competitivo y en constante evolución, aunque BMW promete poner las cosas difíciles a sus rivales con esta nueva generación.

El exterior del nuevo BMW X3 presenta un diseño renovado con líneas más nítidas y una apariencia más moderna y agresiva. Los cambios más destacados incluyen una parrilla más grande y rediseñada, así como nuevos diseños de luces delanteras y traseras que le otorgan un aspecto más sofisticado. La aerodinámica también ha sido mejorada, con un coeficiente Cx de 0,27, una de las mejores cifras en su segmento.

En el interior, el BMW X3 adopta un enfoque más minimalista y futurista. El habitáculo se ha rediseñado con un nuevo lenguaje de diseño que incluye elementos en contraste y formas angulares, proporcionando una imagen muy moderna, más que la de sus rivales. El salpicadero, por ejemplo, está hecho de tejido reciclado de poliéster, una novedad en BMW.

Además, el X3 está equipado con la última versión del sistema iDrive 9, que integra una pantalla curva que combina tanto el clúster de instrumentos como el sistema de infoentretenimiento. Este sistema ofrece una interfaz de usuario más intuitiva y conectividad avanzada.

El nuevo BMW X3 también destaca por sus avanzadas tecnologías de asistencia al conductor. Incluye un sistema de asistencia al tráfico que permite la conducción manos libres a velocidades inferiores a 64 km/h y un asistente de estacionamiento avanzado que puede realizar maniobras desde fuera del vehículo mediante una aplicación en el smartphone. Además, el sistema de navegación ahora ofrece una vista de realidad aumentada para una guía más fácil durante los viajes.

En términos mecánicos, la nueva generación del X3 está disponible con motores de combustión interna altamente eficientes y una versión híbrida enchufable con más de 100 km de autonomía eléctrica en uso urbano. Estos motores, con potencias que abarcan desde los 208 hasta los 398 CV, están diseñados para ofrecer unas prestaciones y una dinámica de conducción precisa y ágil, muy en la línea con lo que disfrutan los conductores típicos de la marca alemana.

Precisamente, nosotros hemos probado la variante PHEV, que combina el ya mencionado motor 2.0 de gasolina con un motor eléctrico integrado en la caja de cambios Steptronic de ocho velocidades con la que alcanza los 299 CV. Además cuenta con una autonomía de entre 81 a 90 kilómetros en modo eléctrico según ciclo WLTP.

La estructura del vehículo utiliza materiales ligeros y se ha optimizado para una mayor estabilidad y rigidez, mejorando así el confort y la seguridad.

En cuanto a los precios en Europa, el BMW X3 parte de aproximadamente 63.000 euros para la versión xDrive20 y llega hasta los 89.000 euros para la versión M50 xDrive.

