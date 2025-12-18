Test a fondo Lancia Ypsilon: el urbano con más 'grazia naturale'

Hace años que no estaba entre nosotros, ya no el modelo, sino la marca al completo. Hablamos de Lancia, la mítica firma italiana que fue uno de los mayores exponentes del lujo italiano fuese cual fuese el segmento en el que militaba.

Uno de sus modelos más reconocidos es el Lancia Ypsilon, un utilitario que durante muchos años ha sido un auténtico superventas en mercados como el italiano, donde ha seguido comercializando de manera ininterrumpida hasta ahora.

Una nueva generación renacida gracias a la intervención de la matriz de Lancia, el Grupo Stellantis, que ha impulsado la renovación de la marca haciendo uso de todos los recursos disponibles en la actualidad.

Los más avispados se habrán dado cuenta, viendo las líneas maestras del nuevo Ypsilon, que su estructura está claramente emparentada con otros modelos del grupo como el Opel Corsa o el Peugeot 208. Esto es así porque se ha basado y construido sobre la misma plataforma, compartiendo además buena parte de sus componentes mecánicos.

El nuevo Ypsilon se ha transformado ahora en un urbano de segmento B con cinco puertas y 4,08 metros de largo, creciendo de manera notable respecto a su antecesor.

En el interior el ambiente intenta asimilarse a las marcas premium gracias a un diseño muy técnico, con muchas aristas y partes rectas que, a la vez, combinan con detalles circulares como los dibujos de los paneles de las puertas o la sorprendente bandeja colocada en el centro del salpicadero.

Los tapizados en terciopelo y cuero azul hacen que el interior luzca muy bien, rivalizando con los premium de su segmento y, sobre todo, rememorando a los míticos interiores de la época dorada de Lancia.

Hemos probado la que, en nuestro país, será la opción más popular, asociada a una mecánica con tecnología híbrida ligera que además cuenta con etiqueta ambiental ECO.

La mecánica ya es conocida en otros muchos modelos del Grupo Stellantis y cuenta con cadena de distribución para tranquilizar a esos usuarios que tienen miedo de sufrir los problemas ya vistos con los Pure Tech con correa. La opción de entrada tiene 100 CV y se vende en exclusiva con la caja de doble embrague eDCS con seis velocidades.

Según indica el fabricante italiano esta motorización homologa un consumo medio de 4,5 L/100, con unas emisiones de 101 g/km de CO2. La velocidad máxima anunciada es de 190 km/h mientras que la aceleración de 0 a 100 km/h la realiza en 9,3 segundos.

De serie cuenta con faros LED con encendido automático, detector de fatiga, sensores de parking traseros, lector de señales de tráfico, alerta y asistente de carril, asistente en cuestas, control de crucero con limitador, retrovisores térmicos y anclajes ISOFIX.

Otros elementos de serie son el aire acondicionado, instrumentación digital, pantalla de 10,25 pulgadas, radio DAB, Apple CarPlay y Android Auto sin cables, elevalunas eléctricos en las cuatro puertas, cierre centralizado con mando, banqueta posterior abatible, asiento del conductor regulable en altura, etc.

El precio recomendado del nuevo Lancia Ypsilon 1.2 MHEV 100 CV eDCS se ha fijado en los 23.900 € aunque gracias a las promociones y el ahorro por financiar con la marca el coste se reduce hasta los 21.101 €. Teniendo en cuenta los precios de los rivales directos queda bien situado.

Precios Lancia Ypsilon