Test a fondo Range Rover Sport P550e: tocando el cielo de los suv PHEV

La primera vez que el sufijo Sport se vinculó a un Range Rover fue en 2004. Desde entonces, esta variante del mítico todoterreno inglés se ha convertido en una de las favoritas de sus clientes. Y con la nueva generación del Range también ha llegado la del Sport, un modelo que sigue el estilo minimalista de la marca, reduciendo el clásico diseño a sus líneas maestras, pero igualmente reconocible e inconfundible.

En su interior, el espacio disponible ha permitido a los diseñadores jugar con los elementos a su antojo, y parece que les ha funcionado bastante bien. En el centro del salpicadero, los mandos físicos y la enorme pantalla flotante encuentran el equilibrio. La mencionada pantalla táctil reúne prácticamente todas las funciones del coche y es bastante clara y fácil de usar.

La postura de conducción, como es norma de la casa, es perfecta. Elevada y con una amplia visión de lo que pasa delante y en los laterales del coche. Si bien, al tratarse del modelo Sport, la luneta trasera es bastante más pequeña que en el Range convencional.

En cuanto a las mecánicas, ofrece un V8 de 530 CV, aunque la electrificación es protagonista. Por un lado, dos diésel microhíbridos de 249 y 300 CV. Por otro, dos gasolina híbridos enchufables de 460 y 550 CV, respectivamente El que hemos probado es el P460e, que ofrece una autonomía de casi 125 kilómetros en modo puramente eléctrico, según datos oficiales.

Todos los motores ofrecen la misma caja de cambios automática de ocho velocidades y, por supuesto, la tracción a las cuatro ruedas, que combinada con el sistema Terrain-Response 2, mejora sus ya de por sí excelentes cualidades todoterreno.

Sport o no, el Range Rover es un referente en el mundo 4x4. Sobre la misma base, esta versión Sport está enfocada a recorrer kilómetros sobre el asfalto con la máxima comodidad sin renunciar a un extra de dinamismo, pero siempre sin renunciar a su ADN aventurero para incursiones off-road.

En los PHEV, se puede elegir entre uno de estos tres modos de conducción:

• MODO HYBRID: el modo de conducción predeterminado al arrancar. El modo Hybrid optimiza con facilidad el motor híbrido del nuevo Range Rover Sport en cualquier situación. Este avanzado sistema emplea los datos de navegación de eHorizon para mantener y priorizar el funcionamiento en modo eléctrico, por ejemplo, en zonas de bajas emisiones y urbanizadas, además de priorizar el modo eléctrico en los últimos 6 km de los desplazamientos en zonas urbanas a fin de garantizar una llegada agradable con cero emisiones.

• MODO EV: emplea únicamente la potencia eléctrica para ofrecer trayectos silenciosos y sin emisiones del tubo de escape.

• MODO SAVE: mantiene la carga de la batería para poderlo utilizar en un momento posterior del trayecto. Los conductores pueden seleccionar el nivel de carga que deseen conservar desde la pantalla táctil Pivi Pro.

En cuanto a dimensiones, el coche crece casi 6 centímetros respecto al modelo anterior, lo que mejora ostensiblemente la habitabilidad interior, además de que los asientos tienen 22 posiciones y función masaje, además de que la marca ha desarrollado una tecnología de anulación de ruido que mediante unos altavoces en los reposacabezas neutralizan los sonidos que provienen del exterior.

Además, con el permiso del Range Rover, puede ser un buen vehículo de representación, con los asientos traseros reclinables, climatizados y diversas tomas USB en la parte trasera del habitáculo. Por si fuera poco, el maletero ofrece una capacidad de 450 litros pese a la pérdida que supone la ubicación de parte del sistema eléctrico bajo el mismo.

La suspensión neumática dinámica con amortiguadores neumáticos conmutables de válvula doble, por primera vez en un Range Rover e incluida de serie en todos los nuevos Range Rover Sport, está formada por Dynamic Response Pro con el sistema electrónico de control activo del balanceo eARC, dirección a las cuatro ruedas, un diferencial activo electrónico con reparto de par en curva mediante el frenado y programas configurables.

Por si esto fuera poco, el nuevo sistema Adaptive Dynamics del Range Rover Sport predice las respuestas de la carrocería en función de los mensajes del conductor, desde el uso del acelerador hasta los hábitos al volante, y determina el balanceo y el cabeceo futuro. Se recalibra 500 veces por segundo para prepararse para las esquinas y curvas en apenas dos milisegundos tras recibir información del conductor.

Crece el lado eléctrico de los PHEV

Hasta ahora, el Range Rover Sport, cuya nueva generación fue lanzada hace un año, contaba con dos versiones híbridas enchufables conocidas como P440e y P510e. Los números de sus denominaciones comerciales indicaban su potencia máxima en CV. Esos modelos PHEV han sido reemplazados, respectivamente, por el P460e y el P550e (unidad de prueba), que mejoran sus prestaciones tanto en términos dinámicos como de autonomía en modo 100% eléctrico. Sin embargo, no hay muchas variaciones técnicas en este automóvil con distintivo 0 de la DGT.

De hecho, prácticamente la única modificación que sufren sendas versiones está en la parte eléctrica de su sistema de propulsión. El motor auxiliar que se encargaba de impulsar al vehículo en cuestión “sin emisiones directas” y que desarrollaba un máximo de 143 CV ha sido sustituido por otro, más eficiente, con hasta 218 CV. Esto se traduce en un nivel de rendimiento mayor para todo el conjunto mecánico, cuya máquina principal sigue siendo de gasolina, turboalimentada y con seis cilindros en línea (3.0).

El Sport P460e acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y alcanza 225 km/h, mientras que el P550e llega a 100 km/h desde parado en 4,9 segundos y logra los 242 km/h. No son cifras reseñables, pese a su nivel de potencia, porque este todocamino declara entre 2.735 y 2.815 kg en orden de marcha, lo cual es mucho incluso para un SUV de esta clase. En ella se enfrenta directamente a productos alemanes como el Audi Q8, el BMW X5 o el Mercedes GLE, aunque su alto grado de lujo y su comportamiento de conducción lo acercan a un Porsche Cayenne.

El coche británico, que mide 4,95 metros de largo, 2,05 de ancho y 1,82 de alto, se asocia siempre a transmisión automática (convertidor de par con ocho relaciones) y a tracción integral. Gracias a su mayor eficiencia y a una batería de 38 kWh de capacidad, que no ha cambiado, puede recorrer entre 116 km (P550e) y 121 km (P460e) sin consumir carburante según ciclo WLTP, lo cual significa realizar la inmensa mayoría de trayectos en modo EV. La pila se recarga a 50 kW en corriente continua y 7 en alterna.

El precio de este Range Rover híbrido parte de 104.150 euros, lo cual es una cantidad de dinero elevada incluso por el grado de calidad o la gran dotación tecnológica y de equipamiento que se recibe a cambio. El P550e, cuyo coste de adquisición es de 145.300 euros, sólo puede combinarse con el acabado tope de gama Autobiography. No así el P460e, que se asocia al resto de niveles: S, SE, Dynamic SE y Dynamic HSE.

