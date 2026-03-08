Me pongo al volante del A1 allstreet y lo primero que percibo es que, aunque sigue siendo un utilitario, la posición de conducción va ligeramente más elevada que en un A1 convencional. No es un SUV, pero esos milímetros extra se notan al maniobrar y al tener mejor visión del tráfico urbano.

Pulso el botón de arranque y el 1.0 TFSI tricilíndrico cobra vida con suavidad. Apenas vibra al ralentí y el aislamiento está bien trabajado para su segmento. Engrano la D en el cambio S tronic de 7 marchas y salgo a ciudad.

En ciudad

Aquí es donde este coche tiene más sentido. La dirección es ligera, el radio de giro facilita aparcar y la caja automática hace que todo sea cómodo y progresivo. El motor de 116 CV responde con agilidad en salidas desde semáforo, aunque no transmite una sensación especialmente contundente. Es suficiente, que no es poco.

El conjunto se siente refinado. Filtra bien los baches y badenes, y la suspensión —ligeramente elevada en esta versión allstreet— aporta un plus de comodidad sin volverse blanda.

En carretera

Al incorporarme a vía rápida, piso el acelerador con decisión. El S tronic reduce una o dos marchas con rapidez y el pequeño 1.0 empuja con dignidad. No es un coche pensado para correr, pero mantiene cruceros legales sin esfuerzo y con buena insonorización.

En curvas rápidas transmite aplomo. La carrocería balancea poco y el eje delantero es preciso. No busca sensaciones deportivas, pero sí ofrece seguridad y estabilidad. Es un coche que inspira confianza más que emoción.

Sensaciones generales

Lo que más destaca es el equilibrio. Es cómodo, está bien insonorizado y transmite esa sensación “premium” típica de Audi en ajustes y ergonomía. El interior está bien rematado y la tecnología —con el Virtual Cockpit si lo equipa— eleva la experiencia frente a muchos rivales del segmento.

El motor cumple, el cambio automático es uno de sus grandes aliados y el enfoque general es claramente urbano-práctico. Si buscas deportividad pura, no es tu A1. Si quieres imagen diferenciada, confort y calidad en formato compacto, aquí hay argumento.

Conclusión tras la prueba

El Audi A1 allstreet 30 TFSI S tronic es un utilitario premium pensado para el día a día: cómodo, tecnológico y con un diseño más robusto que el A1 convencional. No enamora por prestaciones, pero convence por equilibrio y facilidad de uso.

Precios Audi A1