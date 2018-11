Prueba Mini Cabrio 2018: nuevos detalles y más personalización

Los Mini de 3 puertas, 5 puertas y Cabrio, éste último el de la unidad de prueba, han sido sometidos a un lavado de cara para refrescar su aspecto, introducir mejoras mecánicas a favor de la eficiencia y el rendimiento ampliar el equipamiento para conseguir una conectividad total y ofrecer más posibilidades de personalización que nunca. En ningún caso, la esencia Mini se ve afectada, pues la diversión al volante sigue siendo el objetivo principal de cualquiera de los detalles modificados. Tan sutiles que, a simple vista, cuesta apreciarlos.

El Mini Cabrio de la última generación, ya antes de recibir los mencionados cambios, demuestra gozar de una versatilidad mayor que cualquiera pueda suponer a primera vista. Tiene cuatro plazas y su capota, que es de lona, se acciona de manera automática al pulsar un botón. Tiene una función denominada Easy-Load que permite separar su parte anterior del marco del parabrisas, para así poder transportar objetos de gran longitud. Esta función también estaba disponible en el Mini Cabrio anterior a 2016, pero ahora el hueco libre que queda es mayor.

El proceso de apertura y cierre se completa en 18 segundos y se puede hacer con el coche en movimiento hasta una velocidad de 30 km/h. Desde fuera, se puede hacer pulsando un botón que hay en el mando a distancia. La capota es de color negro, si bien es posible elegir una decoración especial (MINI Yours), con un diseño de la bandera 'Union Jack'.

Mini Cabrio 2018 | motor.atresmedia.com

La última generación del descapotable de Mini incluye como elemento de protección en caso de vuelco unos arcos que salen de la parte posterior de la carrocería, tras los asientos posteriores, en caso de peligro. En el modelo previo (2014) las barras estaban a la vista, y ahora quedan ocultas. Además, hay otras protecciones en la estructura de la carrocería que sirven para mejorar su rigidez dada la ausencia de techo.

El maletero tiene 215 litros de capacidad cuando el techo está sobre la carrocería y 170 cuando aloja parte del techo. Los asientos posteriores son abatibles (en dos partes) lo que permite aumentar el espacio de carga si es necesario. El hueco que libera la tapa del maletero es mayor que en el modelo anterior; también es posible levantar la parte posterior de la capota para que el acceso al maletero sea más cómodo. La tapa del maletero deja la boca de carga a 75 cm del suelo, y en su cara interna hay una inscripción que indica que puede soportar bultos de hasta 80 kg cuando está abierta.

Mini Cabrio 2018 | motor.atresmedia.com

Otro apartado en el que se ha trabajado en el modelo 2018 es la iluminación. Faros y pilotos tienen un diseño interior distinto. Los faros pueden ser halógenos o de leds (desde la versión Cooper). En los que se emplea tecnología led, además de ser más potentes que antes, también es posible adquirir un sistema de alumbrado de tipo matricial (los leds se apagan por conjuntos para generar zonas de sombra donde pueden molestar a otro conductor y mantienen en el resto del haz de proyección la máxima iluminación posible; está función se activa a partir de 70 km/h). En los pilotos, MINI también emplea leds en todas las funciones con una distribución que recuerda a la bandera del Reino Unido

Mini Cabrio 2018 | motor.atresmedia.com

En el plano mecánico, Mini ha logrado una mayor eficiencia sin sacrificar el rendimiento. Para empezar, todos las cubiertas de motor pasan a ser de plástico reforzado con fibra de carbono, lo que las hace más resistentes y ligeras. Pero es más reseñable el aumento de cilindrada de los motores de gasolina de 3 cilindros del Mini One First y el Mini One. Los bloques pasan de 1.2 litros a 1.5 litros, lo que se traduce en un aumento del par máximo en 10 Nm.

El cambio de marchas es manual de seis relaciones o automático de siete. En el caso del Cooper SD, el cambio automático que se puede montar es distinto: uno de ocho marchas. La denominación comercial de ambas es Steptronic pero el primero es de doble embrague y el del Cooper SD de convertidor de par.

Ambas cajas son nuevas en la gama Cabrio. Estas cajas Steptronic tienen la función de navegación por inercia (se selecciona automáticamente punto muerto en algunas circunstancias) y el sistema de parada y arranque automático del motor tiene en cuenta la información suministrada por el sistema de navegación y la cámara frontal para detectar situaciones en las que no resulta conveniente desconectar el motor.

A nivel de equipamiento tecnológico, y el descapotable no es una excepción, los nuevos modelos pueden incluir un equipo de infoentretenimiento con pantalla táctil de 6,5" ubicada en la consola central. El sistema cuenta con conexión Bluetooth, navegador y, opcionalmente, conectividad con dispositivos Apple mediante Apple CarPlay.

Es novedad la carga inalámbrica de teléfonos móviles preparados para ello, pero también lo son las nuevas funciones de Mini Connected, el sistema de servicios en línea de la marca. Gracias a ello, el conductor y los pasajeros pueden obtener información del tráfico, actualizar automáticamente los mapas de navegación y acceder a la información meteorológica o el resumen de los precios del combustible.

Los sistemas multimedia se visualizan en una pantalla de 6,5 pulgadas que se puede manejar también de manera táctil si se instalan la radio opcional Visual Boost y el navegador. Según las opciones de conectividad elegidas, el sistema puede comunicarse con la agenda del móvil o del reloj inteligente para planificar rutas teniendo en cuenta el tráfico.

Mini Cabrio 2018 | motor.atresmedia.com

Volviendo a la estética , hay nuevos colores de carrocería —Emerald Grey metalizado, Starlight Blue metalizado y Solaris Orange metalizado—, nuevas tapicerías —cuero Chester de color Malt Brown y el Colour Line disponible en Malt Brown—, y el logotipo de MINI se proyecta con una luz colocada en la base del retrovisor del lado del conductor. En todos los casos, el cliente puede optar por una frase o incluso su firma.

Con el antes mencionado programa de personalización Mini Yours Cusomised, se pueden individualizar varios elementos, como la moldura ubicada en el marco de la puerta, la carcasa de los intermitentes laterales o la proyección led de la puerta.