Test a fondo Mercedes-AMG SL 43: peligro de incomprensión

Poco después del lanzamiento de la nueva generación del Mercedes-AMG SL la oferta se completa con la llegada de las opciones de entrada que destacan por hace uso de un bloque poco habitual en un segmento de lujo como este. A pesar de ser un cuatro cilindros tiene un precio que se aleja bastante de los bolsillos de una mayoría.

El denominado AMG SL 43 cuenta bajo el capó con un motor 2.0 Turbo con nada menos que 381 CV que además puntualmente reciben la ayuda de un sistema de hibridación ligera con 14 CV. Lo bueno de este conjunto es que posee la etiqueta ambiental ECO que otorga la Dirección General de Tráfico.

Que sea "ECO" no implica que gaste poco y ahí están los 8,9 L/100 de media declarados o unas emisiones de 201 gr/km de CO2. Lo bueno es que posee unas prestaciones excelentes, alcanzando los 275 km/h de velocidad máxima y pudiendo lograr los 100 km/h desde parado en tan solo 4,9 segundos.

La dotación de serie contempla los faros LED inteligentes, visión 360, tapizado en piel, capota eléctrica, asistente de aparcamiento, alerta de carril con asistente, detector de ángulo muerto, navegador, sistema de sonido Burmester, llantas de aleación, instrumentación digital, alarma, lector de señales de tráfico, etc. El precio se ha fijado en los 153.452 €.

La última generación (R232) del Mercedes SL, vuelve a sus orígenes al incorporar un techo de lona y dos asientos traseros que se habían suprimido en las últimas entregas y se había optado por equipar un techo rígido. Este regreso nos ha impactado por su belleza y armonía de formas, aunque los descapotables no estén, precisamente, de moda.

Un regreso al origen, que sin embargo mantiene el enorme capó, tan largo, y en el caso del 43 llamativo porque el motor 2l no no exige. No falta la espectacular parrilla panamericana, entre afilados faros. La trasera es tan parecida a la del AMG-GT que puede confundirse.

Aunque no lo parezca a primera vista, el nuevo SL ha vuelto a crecer. Tanto que ya es 7 cm más largo. Y es que tiene una longitud de 4.705 mm, una anchura de 1.915 mm y una altura de 1.359 mm. Medidas muy "sexys" y que deberían ser obligatorias en un roadster que se precie.

Sin embargo, la belleza y la armonía no está reñída con la tecnología, pues el SL equipa dos pantallas, la del cuadro de instrumentos, que es de 12,3", y la del sistema de infoentretenimiento, que es de 11,9 y que se puede inclinar hasta 30 grados, a gusto del conductor, para evitar reflejos. Ambas tienen resolución y velocidad de uso sobresalientes.

En cuanto al espacio disponible, aunque no sea la principal virtud de un roadster, el maletero acoge hasta 240 litros, 213 con el techo abierto, operación que realiza el coche en apenas 15" a una velocidad máxima de 60 km/h.

Volviendo al modelo que nos ocupa -la versión de 'acceso'-, que este Mercedes-AMG SL 43 esconda debajo de su larguísimo capó una motorización de cuatro cilindros en línea, será calificado por los más puristas, seguro, como si de un sacrilegio se tratara. Sin embargo, al volante, resulta una mecánica de lo más agradecida, incluida la reducción de visitas a la gasolinera.

Y es que este bloque, el turbo mejora ostensiblemente la respuesta a bajas revoluciones mediante la acción de un motor eléctrico integrado en el eje de la propia turbina y que se alimenta mediante una red de 48 voltios.

Otra virtud de este motor, es que cuenta con un sistema de microhibridación que se nutre de esa misma red y que proporciona hasta 10 kW extra de potencia y le convierte en el único SL de la gama que puede lucir la preciada etiqueta ECO en el parabrisas.

Finalmente, y dinámicamente hablando, amén de lo que implican las siglas AMG en cuanto a estabilidad, aplomo y seguridad, nos ha gustado mucho la labor que hacer el eje trasero direccional, que gira en sentido opuesto a las ruedas delanteras a velocidades inferiores a 100 km/h y en el mismo sentido cuando superamos dicha velocidad. No es nuevo en los modelos de la casa de la estrella, pero a éste le dota de una agilidad inesperada.

