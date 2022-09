A estas alturas hablar del Audi R8 hace que sobren prácticamente todos los calificativos en tanto a su rendimiento, por mucho que le pueda pesar a Ferrari o a McLaren, sí, el Audi R8 es a día de hoy uno de los mejores superdeportivos del mercado y además ofrece una receta que me atrevo a considerar realmente única donde de verdad nos encontramos un deportivo de muy altas prestaciones capaz de cumplir como coche para el día a día.

Pero hoy no estamos al volante de un Audi R8 cualquiera, no, estamos ante su visión más pasional, pues además de estar disfrutando de la carrocería descapotable denominada “Spyder”, también tenemos tras nuestra nuca el espectacular motor 5.2 V10 en su configuración más potente con 610 CV. Estamos por lo tanto ante el cóctel perfecto, una receta que añade al rendimiento de esta versión plus un toque extra de disfrute, pues solo hace falta pulsar un botón para que desaparezca el techo y las sensaciones se multipliquen.

Audi R8 Spyder Plus | David Clavero

Sí, sabemos que llevarte a casa el Audi R8 Spyder supone renunciar al excepcional diseño de su vano motor descubierto, esa suerte de marco en cristal y carbono que convierten en obra de arte el vano motor del V10. Pero piénsalo bien, a cambio ganas una segunda carrocería, una visión muy diferente de todo cuanto te rodea, y créeme que cuando llevas a esos 10 cilindros hacia las 8.000 revoluciones agradeces, y mucho, poder disfrutar en primerísima persona de ese sonido generado a apenas unos centímetros de tus oídos.

Audi R8 Spyder Plus | David Clavero

El Audi R8 en su segunda generación nos sorprendió haciendo fácil lo difícil. Me explico. En su primera generación creó la idea de superdeportivo utilizable en cualquier escenario. Aquel era un coche cómodo, bien insonorizado, de calibrado perfecto para mantener el control en cualquier circunstancia. Aquel era un coche que rompió esquemas demostrando que los superdeportivos no tenían que ser coches incómodos e insufribles.

Audi R8 Spyder Plus | David Clavero

Pero con la llegada de su segunda generación Audi nos presentó un coche que no solo mantenía esa misma idea, sino que mejoraba sensiblemente en comportamiento para ahora ponerse al mismo nivel que el Lamborghini Huracán o el Ferrari 488 GTB. Rápido y cómodo no son dos virtudes enfrentadas, en el R8 puedenn convivir. Pero si aún así eras de los que buscabas marcar el mejor tiempo, el Audi R8 guardaba una bala en la recámara, una versión V10 Plus con la que arañar esas décimas que pueden ser determinantes en circuito.

Audi R8 Spyder Plus | David Clavero

Durante mucho tiempo esa versión V10 Plus estuvo reservada únicamente para la carrocería coupé, pero tal era la demanda de los clientes de la marca que Audi Sport se animó a fabricar un Spyder capaz de brillar en circuito. Conste que con la versión “normal” de 540 CV el nivel de prestaciones ya consigue abrumar, pero esa ganancia de 70 CV y las mejoras en chasis (suspensiones, frenos carbocerámicos, modo Performance, etc.) te llevan a una dimensión diferente, una experiencia mucho más pura y radical donde de verdad se ven los lazos entre el R8 de calle y el R8 de GT3.

Audi R8 Spyder Plus | David Clavero

De este modo, cuando te pones a los mandos de este Audi R8 V10 Spyder puedes no solo disfrutar de paseos en la mejor de las compañías, sino que puedes sacar tu vena más racing para pilotar en circuito. Enfundarse el casco y conducir con la capota guardada no tiene precio, buen sí… más de 240.000 euros, pero ya te adelantamos que tras disfrutar de esta receta será difícil que vuelves a ver con los mismos ojos al coupé.