Primeras impresiones del nuevo Ypsilon: el renacer de una marca y un modelo que nunca se fue

A través de los prototipos Pu+Ra Zero y Pu+RA HPE, Lancia, anticipaba durante estos años su renacer y la vuelta al mercado europeo. Con el lanzamiento de tres nuevos modelos que marcarán el rumbo del futuro de la firma italiana.

Y es que la nueva era de la marca acaba de comenzar con el nuevo Ypsilon que debuta con una edición limitada denominada CASSINA, debido a la colaboración entre Lancia y esta firma italiana dedicada al diseño de interiores de lujo. Además de crecer en tamaño respecto al anterior Ypsilon anterior, luce un diseño muy característico, aplicando esa combinación de “puro” y “radical” que ya adelantaba el prototipo Pu+Ra HPE.

Destaca un frontal con el nuevo logotipo de Lancia, una firma lumínina en forma de Y, una letra que también presente también en los faros. El resto de la carrocería presenta líneas fluidas, que acentúan ese estilo italiano que siempre ha caracterizado a la firma.

El exterior me gusta mucho, no solo por este característico color azul, sino también, porque ciertos elementos están inspirados en modelos icónicos de la marca. Como, por ejemplo, estos pilotos redondos con tecnología LED, que recuerdan al legendario Stratos; ya sabéis que soy de clásicos y todo lo que haga referencia a coches del pasado, me encanta. Y ahora, después de haberlo visto por fuera, vamos para dentro.

Y es que su interior tampoco deja indiferente a nadie, destacando los asientos tapizados en terciopelo azul, el volante y diferentes elementos flotantes sobre el salpicadero, como el cuadro de mandos digital de 10,25 pulgadas o la pantalla central en la que se proyecta todo el sistema de infoentretenimiento, que se complementa con el asistente S.A.L.A

Lo que más llama la atención es el “tavolino” creado por Cassina. Esta “mesa de centro” es un detalle bastante curioso y bastante funcional y con este tapizado en cuero queda muy elegante, le da un estilo diferente. Este tipo de elementos se agradecen sobre todo en estos segmentos más pequeños, porque hacen que la vida a bordo sea más cómoda y más…acogedora.

Y para disfrutar de esta vida a bordo, el nuevo Ypsilon está propulsado por un motor eléctrico de 156 caballos, con una batería de 51 kilovatios-hora, que le proporciona una autonomía de 403 kilómetros, según el ciclo WLTP.

Este nuevo Ypsilon, que además se fabricará en España, en la planta que el grupo Stellantis tiene en Zaragoza, es el primero de los tres modelos que Lancia irá lanzando al mercado, uno cada dos años. La marca italiana llega con una nueva identidad, combinando tradición e innovación y una ambiciosa estrategia de electrificación, siendo todos sus coches 100% eléctricos a partir de 2026.