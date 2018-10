BMW F800R, a prueba: más potencia, comodidad y seguridad para la lógica naked roadster de Motorrad

La BMW F800R, no de los modelos de referencia entre las naked roadster llega con un afinado motor de dos cilindros paralelos refrigerado por líquido, de cuatro válvulas por cilindro de 798 cc. Aumenta su potencia hasta los 90 CV a 8.000 rpm, tres más que en la anterior versión. Con estas cifras la velocidad máxima es superior y dispone de una aceleración más evidente.

Es más ágil y dinámica, también, El cambio, presenta ahora una primera y segunda con relaciones más cortas, ofreciendo el par máximo de 86 Nm a 5.800 vueltas. La F800R está disponible con un kit de limitación de potencia a 35 kW y apta para el carnet de moto A2. Dentro de la parte ciclo, esta naked recibe como novedad una horquilla invertida con un recorrido de 125 mm, mientras que en la suspensión trasera monta un amortiguador central regulable en rebote y precarga.

Por lo que respecta al sistema de frenado la nueva BMW F800R llega equipada de serie con ABS y en la parte frontal monta 2 discos flotantes de 320 mm de diámetro mordidos por pinzas radiales de 4 pistones. En la rueda trasera monta un disco de 265 mm con pinza simple. Otra de las novedades que presenta esta nueva moto naked de BMW Motorrad es la ergonomía que ha sido rediseñada para disponer de una posición de conducción mas cómoda. Gracias a la nueva altura del asiento, que se reduce hasta los 790 mm con opción baja a 770 mm o asiento alto a 820 mm. También se ha modificado la ergonomía gracias a un nuevo manillar y los nuevos estribos.

La BMW F 800 R dispone de un depósito de combustible con capacidad para 15 litros y la marca anuncia un consumo de 4,3 litros cada 100 kilómetros, por lo que ofrece una amplia autonomía. Con un peso en orden de marcha de 203 kg, llega equipada con llantas de 17 pulgadas y calzadas por un neumático delantero de 120/70 ZR 17 y 180/55 ZR 17.

A nivel de diseño, la F800R recibe cambios en el carenado lateral, un nuevo faro delantero muy simétrico, guardabarros delantero nuevo también, así como máss combinaciones de color y accesorios. Dentro del segmento de las motos naked la F800R siempre ha sido un modelo que ha recibido muy buenas opiniones desde su lanzamiento gracias a una atractiva relación calidad precio, sobre todo para pertenecer a una marca Premium.

En marcha.

En la nueva F 800 R no todo es 'cara a la galería'. Por ejemplo, es la única moto de su segmento que puede montar control de tracción y suspensiones electrónicas (ASC y ESA). El bicilíndrico en paralelo se ha revisado para aumentar su potencia y llegar a los 90 CV, mantiene los 86 Nm de par y se puede limitar para el carné A2 sin coste adicional. El cambio tiene ahora la primera y la segunda más cortas, antes un punto largas. Ya hemos mencionado que tiene una horquilla invertida que no sólo la hace más atractiva, también rebaja el peso no suspendido y mejora el comportamiento dinámico.

La suspensión ESA opcional sólo actúa sobre el hidráulico del amortiguador trasero (3 niveles), la precarga se ajusta manualmente con un mando. Pero quizá los cambios que más afectan y más se aprecian son los que afectan a la postura de conducción. La BMW F 800 R estrena manillar con las puntas más abiertas, asiento 10 mm más bajo en versión estándar (790 mm, pero se puede pedir de 770 y 820) y las estriberas están más bajas y retrasadas. El resultado es una postura más natural, que carga más peso sobre el manillar y mejora la sensación de control.

Facil de llevar. El motor entrega la potencia con suavidad y nos permite circular por ciudad sin sobresaltos, además ahora con las dos primeras marchas más cortas sale con más ganas y también hay que reducir menos. La nueva BMW F 800 R se mueve bien en curvas, ahora un poco mejor con su mejorada postura de conducción. Todo es fácil, frena muy bien y puedes ir ‘rapidillo’ sin complicaciones. A partir de ahí, los amantes de las sensaciones fuertes tendrán que buscar aquellas en otro tipo de moto.

Una moto fácil de conducir, cómoda, con potencia suficiente para disfrutar tanto de el día a día, como una salida de fin de semana o un viaje con acompañante en un fin de semana de escapa. Como es habitual en BMW Motorrad ha preparado un completo conjunto de accesorios para la BMW F 800 R para potenciar su carácter rutero o más deportivo, según el gusto y necesidades del propietario.

El precio de la BMW F800R 2018 es de 9.450 € y esta disponible en la red de concesionarios de la marca en España en tres acabados de color: rojo (el de la unidad de prueba), negro y tricolor BMW Motorsport.