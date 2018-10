70 años Porsche: Celebramos el aniversario de la marcha de Stuttgart conduciendo, entre otros, el mítico 356 de 1948

Para la ruta, empezamos con el primer SUV de Porsche, el Cayenne. No es un deportivo y los puristas lo miraron con recelo en su nacimiento pero, sin él, seguramente, Porsche no sería lo que es hoy y puede que hasta ni siquiera existiera ahora. Y es que del 911 y el Boxster no se podía vivir. Como cualquier empresa, la marca necesitaba ingresos y capital para desarrollarse y crecer. Y entonces llegó el Cayenne, el superdeportivo de los SUVs o el Porsche de los todoterreno. Lujoso, potente, rápido sobre el asfalto y capaz fuera de él… y va por su tercera generación.

Luego hemos disfrutado del icono de la marca, el Porsche 911. En concreto, de una 'generación' con mucho peso en la historia del famoso deportivo de Stuttgart. Se trata del 964. Esta fue la primera generación de 911 en ofrecer la tracción a las cuatro ruedas y cambio automático Tiptronic.

Y para terminar, algo realmente especial: el Porsche 356 de 1948. Es el primer modelo de la firma alemana fabricado en serie y hemos tenido el placer de probarlo y la suerte de compartirlo con vosotros.

Este coche fue la semilla de todo lo que es Porsche hoy en día. De un sencillo modelo deportivo ha crecido una marca a la última en tecnología que está a punto de presentar la versión definitiva de su primer modelo 100% eléctrico. ¡Feliz aniversario Porsche!