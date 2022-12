Ya a la venta la gama 2023 del Opel Crossland en España

El Opel Crossland es uno de los crossovers pequeños más interesantes del mercado por su buena relación valor-precio amplitud interior y completa dotación. Fabricado en Zaragoza para todo el mundo, cuenta igualmente con una terminación cuidada y normalmente sale bien de precio una vez se aplican las promociones.

Con el nuevo año la marca alemana realizará pequeñas modificaciones en la oferta española. Los usuarios podrán optar por los niveles de terminación Edition, GS y Elegance. El primero ya lleva faros EcoLED, control y limitador de velocidad, aire acondicionado, ordenador de viaje, cuatro elevalunas y espejos eléctricos, sistema de sonido, etc.

Si se opta por el nuevo nivel GS añade el paquete deportivo exterior, climatizador automático de dos zonas, sensores de estacionamiento traseros, cristales sobretintados, techo y espejos pintados en color negro, detalles decorativos en color rojo, llantas de aleación de 17 pulgadas en diseño específico, etc.

Opel Crossland | Opel

Por último el nivel Elegance completa la dotación con los asientos más confortables AGR, llantas de aleación de diseño exclusivo, paquete cromado exterior, apoyabrazos central delantero, tapizado específico, etc. En opción quedan el Head Up Display, techo de cristal, asientos calefactables, etc.

La gama de motores en gasolina contempla el 1.2 Turbo en versiones con 110 y 130 CV, este último con caja manual o automática. En diésel la gama cuenta con el 1.5 Turbo D de 110 CV con caja manual, y el 1.5 Turbo D de 120 CV con cambio automático. Los precios recomendados de la gama 2023 del Opel Crossland arrancan en los 24.575 € sin incluir promociones ni descuentos.