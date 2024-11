Así serán los SUV camperos del mañana, según Hyundai

Aunque teníamos aún fresco en nuestra mente el Hyundai Inster Cross que la marca surcoreana presentó hace poco, nos han querido sorprender con un concepto similar: la de un vehículo todocamino, aventurero, campero y con un regusto todoterrenoide que equipa un sistema de propulsión alternativo. En este caso hablamos del prototipo Initium, propulsado por la pila de hidrógeno que Hyundai lleva desarrollando nada menos que 27 años, desde finales de los añorados años noventa.

Hyundai Initium Concept 02 | Hyundai

Este Initium no presenta una clave de diseño como los otros Hyundai, sino que se basa en la filosofía ‘Art of Steel’. Por fuera trata de sacar a relucir un diseño robusto, de tamaño SUV pero con la fortaleza de los todoterrenos de toda la vida - sin atreverse a ser uno de ellos, ya que aquí la marca no ha hablado de reductoras, ni de cotas como ángulo de ataque y salida o siquiera de altura libre con respecto al suelo, cifras clave para un todoterreno puro y duro. El vehículo está reforzado con una estructura multiesqueleto en la parte frontal, así como una estructura lateral con 9 airbags para ofrecer la máxima seguridad a bordo.

Por dentro, se ha maximizado el espacio para las personas, dotando a este prototipo de una baca portaequipajes al igual que se hizo con el Inster Cross, que será competidor directo, en cierto sentido, al Dacia Spring en su acabado Extreme, aunque este no tiene ese aspecto campero que tanto caracteriza a ambos Hyundai. También se promete mucho espacio para las plazas traseras, además de un gran ángulo para reclinar los asientos.

Hyundai Initium Concept 03 | Hyundai

En lo que a potencia respecta, Hyundai declara unos 150 kW (200 CV) para este Initium, pero lo más interesante está en su autonomía. Su pila de hidrógeno debería alcanzar los 650 km de autonomía, gracias en parte a la aerodinámica a la que contribuyen sus llantas de 21 pulgadas. La marca afirma que ya ha realizado test, aunque con ruedas de 18 pulgadas. Como algunos coches eléctricos ya presentes en el mercado, el Initium cuenta con tecnología V2L y una toma de 220 V de modo que la carga de la batería se puede utilizar para otros aparatos electrónicos.

La intención de Hyundai no es la de quedarse con este coche como prototipo, pues el Initium será la base de un coche de producción de pila de hidrógeno que veremos en la primera mitad de 2025. Ojalá esto allane el camino para más modelos con esta tecnología - especialmente, para ver una versión de calle del N Vision 74 que fans de todo el mundo han pedido a Seúl.