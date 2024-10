Y otro lavado de cara para este descapotable de cuatro plazas que se resiste a morir

El MINI Cabrio regresa al mercado español. La nueva gama 2025 se estrena esta misma semana en nuestro país con la intención de liderar el segmento de los descapotables accesibles gracias a las muchas mejoras introducidas en todos los apartados, destacando especialmente su innovador interior o una oferta mecánica más potente.

Mini Cabrio | Mini

La gama del nuevo descapotable británico arranca con las unidades denominadas Cooper C que están asociadas al motor 1.5 Turbo con 163 CV de potencia en combinación con una caja de doble embrague con siete velocidades. Esta misma transmisión también es de serie en el Cooper S que ahora presume de un motor 2.0 Turbo con 204 CV.

Mini Cabrio | Mini

Todas las versiones que se venden en España tienen la etiqueta ambiental "C" de la Dirección General de Tráfico. La marca no ofrece ninguna variante con caja de cambios manual y parece que no está prevista en el futuro. Tampoco sabemos si algo más adelante llegará una opción de talante más deportivo asociado al acabado John Cooper Works.

Mini Cabrio | Mini

La dotación en todos los MINI Cabrio 2025 es completa. En seguridad incluyen los faros LED, control de crucero, sensores de estacionamiento delanteros, traseros y laterales, detector de fatiga y peatones, cámara posterior, alerta de carril con asistente, detector de objetos en ángulo muerto, alerta de salida segura y freno de mano eléctrico.

Mini Cabrio | Mini

Otros elementos de serie son el climatizador automático, arranque sin llave, capota eléctrica, llantas de aleación ligera, volante multifunción y calefactado forrado en piel, sistema de navegación, Apple CarPlay, Android Auto, bluetooth, radio DAB, tapizado en piel, selector de modos de conducción, alfombrillas velours, retrovisores térmicos, etc.

Mini Cabrio | Mini

Las posibilidades de equipamiento son muy elevadas. Entre otras cosas pueden equipar asientos eléctricos y calefactables, suspensión adaptativa, acceso sin llave, SmartBeam, deflector de viento, Head Up Display, alarma antirrobo, faros matriciales, sistema de sonido Harman Kardon, pintura metalizada, etc.

Mini Cabrio | Mini

Los precios recomendados quedan de la siguiente manera:

· 1.5 Turbo 163 CV Steptronic Cooper C 35.750 €

· 2.0 Turbo 204 CV Steptronic Cooper S 39.750 €

Precios MINI Cabrio