Por menos de 13.000 euros, este SUV quiere ser el auténtico chollo del mes

Si nos dijesen hoy en día que es posible comprar un coche nuevo, barato y bien equipado seguramente nos echaríamos a reír. Pero lo cierto es que no es motivo de risa, especialmente cuando descubrimos ofertas como la del MG ZS. Y es que el SUV chino quiere seguir dominando el mercado con un precio de derribo de 12.950 euros pero, ¿tiene truco? Vamos a descubrirlo.

Y es que al fin de cuentas estamos hablando de un precio difícil de creer en estos tiempos que corren, y podemos tender a sospechar. Lo cierto es que MG exige financiar con ellos para poder disfrutar de un ZS por menos de 13.000 euros, pero veamos si es tan mala opción al fin de cuentas o de si el pago al contado se dispara mucho.

Pero antes de hablar de números es necesario aclarar que el ZS ofertado se asocia con una configuración específica. De esta forma, el SUV chino que puede ser nuestro por 12.950 euros es aquel con acabado Comfort y motor 1.5 VTI-Tech, es decir, las dos opciones de acceso. Sin embargo, no debemos contemplarlo como algo malo, y menos cuando descubrimos su equipamiento de serie.

Y es que el SUV chino nos ofrece en su acabado Comfort elementos de serie como llantas de 17 pulgadas, faros full LED, sensor de parking trasero, aire acondicionado, sistema de control de presión de neumáticos y pantalla táctil de 10,1 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto.

En cuanto al apartado mecánico nos encontramos con un motor sencillo, aunque esto resulta positivo a la hora de afrontar su mantenimiento, por ejemplo. Y es que estamos hablando de un cuatro cilindros atmosférico de 1.5 litros que desarrolla 106 CV y 141 Nm de par. Son cifras modestas que permiten un 0 a 100 en 10,9 segundos y una velocidad punta de 175 km/h, prestaciones que se combinan con un consumo combinado de 6,6 litros; no perfecto pero tampoco especialmente alto.

Pero, ¿qué pasa cuando decidimos hacernos con el MG ZS en oferta? Lo cierto es que la marca no desvela demasiados detalles acerca del proceso de compra, haciendo alusión tan solo a que se trata de una financiación Multiopción y que incluye un año de seguro a todo riesgo gratuito. No obstante, debemos aclarar que, para aquellos clientes que no quieran recurrir a este método, pueden hacerse con un ZS de igual configuración por 15.950 euros pagado al contado, un precio que sigue siendo muy atractivo.