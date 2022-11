La nueva versión con motor de gasolina del MG HS puede convertirse en breve en un quebradero de cabeza para el resto de marcas gracias a su excepcional relación valor-precio que lo sitúa en una posición muy ventajosa, incluyendo además siete años de garantía para terminar de convencer a los más indecisos.

El MG HS de gasolina hace uso de un motor de 1,5 litros con cuatro cilindros y sobrealimentación que desarrolla 163 CV de potencia y se combina con una caja de cambios manual con seis velocidades. En opción deja por 2.000 € adicionales una transmisión de doble embrague de suave funcionamiento.

El MG HS de gasolina está de promoción y resulta tentador | MG

Si bien no es una opción que pueda destacar por sus bajos consumos, con una cifra media real que ronda los 7-7,5 L/100 no puede decirse que gaste mucho. Al no incluir ningún tipo de hibridación la etiqueta ambiental que le corresponde es "C", es decir, la misma que encontrarías en los Kia Sportage o Hyundai Tucson más baratos.

El MG HS de gasolina está de promoción y resulta tentador | MG

El nivel de acabado Comfort da acceso a la gama. De serie cuenta con llantas de aleación de 17 pulgadas, navegador con pantalla táctil, radio DAB, Apple CarPlay, Android Auto, bluetooth, aire acondicionado, tapizado en piel, control de crucero, etc. Todo esto ahora está disponible desde 22.990 € siempre que se financie con la marca en unas condiciones específicas.